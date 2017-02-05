Жертвами лавин и снегопадов в Афганистане стали более 100 человек

В Афганистане более 100 человек погибли при сходе лавин в провинции Нуристан, где под завалами оказались два селения. Сильные снегопады привели к обрушению зданий и парализовали движение транспорта.

Стихия также затронула соседний Пакистан, где жертвами схода лавины стали не менее 9 человек. Более десяти человек остаются в зданиях под снегом, проводятся спасательные работы.

В январе в Центральной Италии лавина накрыла отель в районе горного массива Гран-Сассо. Погибли 29 человек, спасти удалось 11 постояльцев гостиницы. Из-зя плохих погодных условий спасательные работы длились несколько дней.