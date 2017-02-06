Президент США примет участие во встрече лидеров стран НАТО в мае

Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече лидеров стран-членов НАТО, которая состоится в конце мая в одной из европейских стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома по итогам первого телефонного разговора Трампа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшей организацией, которая утратила свою роль, и критиковал союзников США по НАТО за неисполнение финансовых обязательств. В настоящее время вклад Соединенных Штатов в бюджет НАТО составляет почти 70 процентов.

Трамп и Столтенберг обсудили "как побудить союзников по НАТО выполнить свои обязательства по расходам на оборону". Президент США заверил генерального секретаря НАТО в "активной поддержке" Североатлантического союза со стороны Вашингтона.

В ходе телефонного разговора Трамп и Столтенберг также обсудили возможности мирного урегулирования конфликта на границе Украины и России, где с конца января вновь резко обострилась ситуация. Киев и пророссийские сепаратисты обвиняют друг друга в начале боевых действий. Есть жертвы с обеих сторон.