Путин предложил чиновнику из Москвы возглавить Пермский край

Президент России Владимир Путин предложил главе департамента экономической политики Москвы Максиму Решетникову стать исполняющим обязанности губернатора Пермского края до выборов в сентябре. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее в понедельник губернатор региона Виктор Басаргин заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Срок его полномочий заканчивается в мае. Причины отставки, по данным источников телеканала "Дождь", "постоянные конфликты между местными элитами", что вызывало недовольство Кремля.

В ближайшее время, как ожидается, свои посты покинут еще несколько губернаторов ряда так называемых "проблемных регионов", пишут сегодня "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.