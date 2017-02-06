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Новости

Путин предложил чиновнику из Москвы возглавить Пермский край

Пермский край

Пермский край

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Президент России Владимир Путин предложил главе департамента экономической политики Москвы Максиму Решетникову стать исполняющим обязанности губернатора Пермского края до выборов в сентябре. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее в понедельник губернатор региона Виктор Басаргин заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Срок его полномочий заканчивается в мае. Причины отставки, по данным источников телеканала "Дождь", "постоянные конфликты между местными элитами", что вызывало недовольство Кремля.

В ближайшее время, как ожидается, свои посты покинут еще несколько губернаторов ряда так называемых "проблемных регионов", пишут сегодня "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

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