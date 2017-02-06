В Кремле ожидают извинений от журналиста телеканала Fox News

Кремль заявил в понедельник, что хочет от консервативного американского телеканала Fox News извинений за "недопустимые" комментарии в адрес президента России Владимира Путина, которые сделал ведущий в ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом. Билл ОʼРейли в вышедшей в эфир в воскресенье беседе с Трампом назвал Путина "убийцей", пытаясь добиться от американского президента более подробных разъяснений того, почему тот уважает российского коллегу. Телеведущий не сказал, кого, по его мнению, убил Путин. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы считаем подобные слова со стороны телекомпании Fox News недопустимыми и оскорбительными и, честно говоря, предпочли бы получить извинения от такой уважаемой телекомпании", – сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время ежедневной телефонной конференции с журналистами.

Ответ Трампа на эту реплику журналиста Fox News Песков оставил без комментариев. Американский президент добавил, апеллируя к войне 2003 года в Ираке: "У нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?"