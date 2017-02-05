Президент США в интервью Fox News высказался о Путине

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, в ответ на вопрос ведущего, связанный с президентом России Владимиром Путиным, сказал, что в США много своих убийц.

Ведущий Билл О'Рейли спросил Трампа, "уважает" ли он Путина. "Да, я уважаю его", ответил Трамп и продолжил: "Я уважаю многих людей, но это не означает, что я готов соглашаться с ними". Трамп подчеркнул, что Путин - лидер своей страны, поэтому с Россией, по мнению Трампа, с Россией лучше сотрудничать.



Президент США также сказал, что если Россия поможет в борьбе с "Исламским государством" и "исламскими террористами во всем мире", то это будет "хорошим делом". Однако, журналист возразил, заметив, что (цитата) "Путин - убийца". На эту реплику ведущего Трамп ответил: "Убийц - много. В США - много убийц. Неужели вы думаете, что наша страна так уж ни в чём не виновата?".

Американское издание Politico, приводящее отрывки из интервью Трампа, отмечает, что во время недавней избирательной кампании нынешний президент США отмечал свою заинтересованность в сотрудничестве с Россией и неоднократно положительно отзывался об авторитарном подходе Путина к управлению государством.