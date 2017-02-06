Facebook и французские СМИ запустили проект по борьбе с "фейками"

Социальная сеть Facebook совместно со СМИ запустила проект по борьбе с "фейковыми новостями" во Франции.Об этом 6 февраля сообщает Le Monde. Достоверность информации, опубликованной в соцсети, будут проверять восемь французских СМИ: Le Monde, Agence France-Presse, BFM-TV, FranceInfo, France Médias Monde, LʼExpress, Libération и 20 Minutes. Подобные меры стали необходимы перед президентскими выборами, которые пройдут во Франции в этом году.

Пользователи соцсети смогут отмечать информацию, которая, по их мнению, является недостоверной, после чего "подозрительную" публикацию отправят на проверку на специальный портал. Для того, чтобы новость признали "фейковой", необходимо, чтобы как минимум два издания подтвердили, что она не соответствует действительности. В таком случае публикация будет помечена флажком "Оспорено независимыми фактчекерами".

Аналогичную систему проверки создал Google. Подозрительные публикации будут проверяться на платформе CrossCheck. Напомним, в декабре 2016 г. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Facebook и Google активнее бороться с дезинформацией в интернете.

