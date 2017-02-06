Джон Керри и Мадлен Олбрайт поддержали иск против указа Трампа

Несколько бывших государственных секретарей США и высокопоставленных чиновников поддержали иск против иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Среди тех, кто передали в апелляционный суд экспертное заключение в поддержку иска — Джон Керри, Мадлен Олбрайт и Кондолиза Райс.

Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, добивавшийся признания указа Трампа неконституционным, заявил, что уверен в своей победе в этом юридическом вопросе.

Указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств, в которых ислам — преобладающая религия, был подписан Трампом 27 января. Этим же указом приостанавливался прием беженцев из Сирии на 120 дней. Федеральный судья в Сиэтле заблокировал распоряжение Трампа. Министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда в Сиэтле, в воскресенье апелляционный суд отклонил жалобу минюста. Судья пояснил, что миграционный указ противоречит конституции. Штаты Вашингтон и Миннесота передали в апелляционный суд экспертное заключение в поддержку иска против указа Трампа.