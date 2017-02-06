Первый пошел: кто вслед за Басаргиным? Эфир в 21:05.

Президент России Владимир Путин назначил главу департамента экономической политики Москвы Максима Решетникова исполняющим обязанности губернатора Пермского края до выборов в сентябре. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее в понедельник губернатор региона Виктор Басаргин заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Срок его полномочий заканчивается в мае. Причины отставки, по данным источников телеканала "Дождь", "постоянные конфликты между местными элитами", что вызывало недовольство Кремля.

В ближайшее время, как ожидается, свои посты покинут еще несколько губернаторов ряда так называемых "проблемных регионов", пишут сегодня "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

О роли губернаторского корпуса в современной России, о загадочных причинах назначений и отставок губернаторов - доктор политических наук Юлий Нисневич, политолог Михаил Виноградов.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

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