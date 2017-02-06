Премьер Израиля призвал к новым санкциям против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ввести новые санкции против Ирана из-за испытания страной ракет средней дальности. Нетаньяху считает, что Тегеран таким образом нарушил так называемую "ядерную сделку", заключенную с прежним президентом США Бараком Обамой.

Об этом Нетаньяху заявил в понедельник на встрече с британским премьером Терезой Мэй. В свою очередь, глава правительства Великобритании сообщила, что поддерживает нормализацию отношений с Ираном, но недовольна поведением страны в регионе.

30 января Иран провел испытания ракеты средней дальности. Как сообщил представитель Министерства обороны США телеканалу Fox News, это уже второй случай нарушения так называемой "ядерной сделки". Еще в январе 2016 года Соединенные Штаты и Евросоюз частично отменили международные санкции против Ирана, которые были наложены в 1979 году после исламской революции.