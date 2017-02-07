ФСБ и полиция проводят обыски после задержания Гальперина

Во вторник в Москве и Московской области были задержаны активист Марк Гальперин и журналистка телеканала “Градус-ТВ” Ольга Сапронова. В квартирах, где они проживают, прошли обыски с участием сотрудников ФСБ.

Активист Денис Стяжкин написал у себя в “Живом Журнале”, что аналогичные обыски проводились утром в домах еще у нескольких оппозиционных активистов, которые также теперь находятся в отделениях полиции. Имен задержанных Стяжкин не назвал и не уточнил, с каким делом могли быть связаны полицейские мероприятия.

Марк Гальперин известен своим активным участием в пикетах и так называемых “прогулках” оппозиционных активистов в Москве. На таких мероприятиях неоднократно выдвигались требования смены власти в России и прекращения военных действий на территории Украины, а их участников задерживала полиция.

Во вторник утром Марк Гальперин написал у себя в Фейсбуке, что в дверь квартиры его родителей в подмосковном Реутове стучатся сотрудники правоохранительных органов, которые отказываются представиться. Вскоре после этого он сообщил, что ему “выпилили” дверь, и что он находится в автозаке.

Адвокат “Открытой России” Сергей Бадамшин заявил, что задержание проводили сотрудники ФСБ, с которыми он успел побеседовать. Юрист добавил, что в мероприятии участвовали сотрудники оперативного полка и МВД и пожарники – их машина стояла у подъезда активиста. Друзья Гальперина рассказали “Новой газете”, что тот пытался убежать от полицейских, выпрыгнув из окна на втором этаже. Они также сообщили, что обыски проходят в квартире бывшей жены Гальперина.

Активиста увезли на допрос в управление ФСБ. Его адвокат Ксения Костромина сообщила агентству ТАСС, что не знает, в рамках какого дела в его квартире прошел обыск. Сергей Бадамшин, в свою очередь, сообщил, что Гальперина увезли на допрос по делу о публичных призывах к "осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России". Юрист уточнил, что оно было возбуждено по факту размещения Гальпериным видеороликов, записанных на Красной площади, а сам активист проходит по нему в качестве свидетеля.

О каких конкретно роликах идет речь, Бадамшин не рассказал.

“ОВД-Инфо” без ссылки на источник сообщает, что в отношении Марка Гальперина возбуждено уголовное дело по статье о призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Обыск у журналистки Сапроновой прошел в рамках этого же дела, а саму ее увезли на Лубянку для допроса, передает портал.

В январе 2015 года в отношении Марка Гальперина было возбуждено уголовное дело по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Единственным осужденным по ней является оппозиционный активист Ильдар Дадин.

В последний раз Гальперин был задержан 14 января после акции в поддержку политзаключенных в Москве, тогда в отделение полиции попали более 40 человек. Гальперина продержали в ОВД дольше всех. Его должны были судить по двум статьям административного кодекса – о нарушении порядка проведения митинга и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Басманный суд Москвы тогда назвал материалы дела неполными и вернул их в полицию. Гальперин вышел на свободу 16 января.