Министр Джонс: депутаты не смогут вернуть договор с ЕС о Brexit

Британское правительство не будет пересматривать соглашение с Евросоюзом о выходе из него, даже если его не одобрит парламент. Об этом заявил в Палате общин министр по делам Brexit Дэвид Джонс.

По его словам, когда депутаты будут голосовать по окончательному соглашению с ЕС, они просто должны будут сказать "да" или "нет", поскольку возвращение к переговорам о выходе из Евросоюза, по его мнению, недопустимо.

Джонс сказал, что, если Великобритания и Евросоюз не договорятся об условиях Brexit за два года (как это предусмотрено статьей 50 Лиссабонского договора), Лондон будет вынужден вести внешнюю торговлю на условиях Всемирной торговой организации.

8 февраля члены Палаты общин будут проголосовать по представленному кабинетом Терезы Мэй подробному плану выхода страны из ЕС. В случае его одобрения документ поступит в Палату лордов.