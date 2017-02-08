Батальон НАТО под командованием Германии приветствовали в Литве

Батальон НАТО под командованием Германии официально приветствовали в Литве. На торжественной церемонии на военной базе Рукла военнослужащих бундесвера встречали президент страны Даля Грибаускайте и министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

До конца февраля бундесвер отправит в Литву в общей сложности около 450 военнослужащих, а к лету - 26 танков и 170 транспортных средств. Всего литовская миссия НАТО будет насчитывать порядка 1000 солдат, в том числе из Бельгии, Нидерландов и Норвегии. Все они должны прибыть на место к маю, передаёт Deutsche Welle. Нынешнее наращивание сил в Восточной Европе называют беспрецедентным со времён "холодной войны".

В НАТО это объясняют необходимостью защитить своих партнёров по блоку - после аннексии Россией Крыма и в связи с опасениями, вызванными поддержкой Москвой воюющих в Донбассе сепаратистов. Москва обвинения в помощи им отвергает. Расширение сил Североатлантического Союза было согласовано год назад - еще при администрации президента США Барака Обамы. Как заявила на церемонии в Литве германский министр, новый глава Пентагона сохраняет убеждённость в важности функционирования НАТО.