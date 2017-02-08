Суд повторно признал Навального виновным по делу "Кировлеса"

Ленинский районный суд Кирова признал оппозиционера Алексея Навального виновным в хищениях по делу "Кировлеса". Это следует из мотивировочной части приговора, который зачитывает судья, сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

В минувшую пятницу состоялись прения сторон. Представитель обвинения потребовал приговорить Навального и Офицерова к условным срокам в 5 лет и 4 года соответственно и назначить им штрафы по 500 тысяч рублей.

Навальный написал у себя в Твиттере, что слова судьи пока дословно совпадают с текстом приговора, вынесенного ему и Петру Офицерову в 2013 году.

Во время перерыва в заседании оппозиционер в очередной раз назвал обвинительный приговор политическим давлением.

Тогда они были приговорены к условным срокам по делу "Кировлеса". Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону ущерб в 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело на новое рассмотрение.