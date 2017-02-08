Шестеро убиты в результате нападения на отель в Сомали

В Сомали во время нападения на отель в городе Босасо убиты четыре охранника. По одной версии нападавшие относятся к радикальной исламистской группировке "Аш-Шабаб", но в самой группировке свою причастность отвергают.
Сообщается, что нападавших было трое и им не удалось проникнуть в отель. Двоих нападавших убили по время перестрелки.
Группировка "Аш-Шабаб" связана с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" борется с федеральным правительством Сомали и организовывает нападения в основном в столице Могадишу. Она мешает работе гуманитарной миссии ООН в стране.
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