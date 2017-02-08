"Не за опухоль кишки"

Командир батальона сепаратистов "ДНР" Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб в своем кабинете в результате взрыва – бывший руководитель вооруженных сил "ДНР" Игорь Стрелков предполагает, что по окнам кабинета могли выстрелить из реактивного огнемета "Шмель". В Сети высказывают мнение, что причиной могли стать "разборки" среди полевых командиров:

Евгений Минченко

Термидор в Донецке пожестче, чем в Киеве

Однако подавляющее большинство комментаторов так или иначе видит в произошедшем "руку Москвы" и рассуждают о провале проекта "русской весны".

Sergey Korogod

Это не термидор. Это гопники, сохранившие своей неповторимый стиль. В детстве они, огребя от нормальных ребят, пытались отловить по одному и запинать скопом. Сейчас, получив чуть больше власти - не запинывают, а сразу убивают. Но цель та же - чтобы боялись, и делали, что велят. И методы те же.

В этой связи нельзя не отметить блестящую роль Москвы. Более сильного демотиватора для идей русской весны и желания помочь своему народу и стране - не придумаешь.

ЗЫ. Но можно верить, что это "не спецслужбы", да.

Юрий Касьянов

Кому ещё хочется замутить "русскую весну"?.. Пугать страшными бандеровцами, кричать "путин приди", воевать и грабить?.. - Знайте, вас всех убьют. Как бешеных собак. Как зараженных свиней. Уберут как отработанный биологический материал. Брезгливо. Свои.

Timofey Shevyakov

Вот аккурат вчера обсуждали историю с устранением варлордов - ну и к слову пришёлся Гиви. А с утра новость. Я правильно понимаю, что из первых остался только Безлер?

​Аркадий Бабченко

Могу повторить лишь то, что писал еще в самом начале. Если ты строишь бандитское террористическое квазигосударство - жить ты будешь, конечно, хорошо. Но - недолго. Никакого другого конца быть не могло - и не будет - по определению. Это закономерность.

Ну, предупреждали же дураков, что.

Akashevarova

У меня есть какая-то внутренняя убежденность, что и Мотора и вот Михаила "Гиви" просто слили на Донбассе. Не нужны там сейчас различным кураторам такие ребята.

Andrey Suchilin

ну, вот, теперь еще про гиви и гивину смерть писать будут. ясно же было с самого начала, что со всеми этими моторолами сделают.

Павел Пряников

С убийством Гиви проект "Русская Весна" окончательно закрыт. Интереснее другое: ладно, что ни одно из убийств полевых командиров Новороссии не раскрыто, но ведь среди тысяч новороссов вообще нет запроса на расследование этих случаев. "Начальству виднее".

Игорь Эйдман

Убийство "Гиви", а до него "Моторолы", Мозгового и т.д. я прогнозировал еще два с половиной года назад (08-07-2014) в статье здесь и на "Каспаров ру": Вот кусок из того текста (извините за самоцитату).

"Где-нибудь на Старой площади поддатые "креаклы" в свое время написали стратегию PR-кампании "Русская Весна". Хотя, правильнее ее было бы назвать "Русская блесна". На эту пропагандистскую блесну поймали, поводили на леске, а потом выкинули на сковородку войны тысячи лоховатых "защитников Новороссии"...

Теперь главная задача путинских – не допустить повторение донбасской "Русской Весны" в самой России. Разных доморощенных Че Гевар будут отстреливать на дальних подступах к российской границе".

Отстрел наиболее известных отмороженных боевиков, организованный скорее всего российскими спецслужбами, будет продолжаться.

Кирилл Шулика

Не устаю повторять, что я предупреждал... В лифте не ездить, кофе не пить, на машине не ездить, на работу не ходить. Запомнили? Лучше всего спрятаться в погреб и там сидеть. Причем, сидеть достаточно долго придется, а может и всегда, ибо герои Новороссии никому не нужны по крайней мере живыми.

Отмечу, что теперь уже зачистили практически все. Планомерно и качественно, надо сказать. И если вы думаете, что это украинские диверсанты, то очень хорошо о них думаете. Да, и если вам говорят, что минский процесс не идет, не верьте, он идет. Бежит буквально... У каждого просто свое понимание минского процесса. Ну ведь правда же - Моторола, Болотов, а теперь Гиви перемирие соблюдают. Или вы поспорить готовы?



Павел Казарин

«Моторола» и «Гиви» – два главных медийных персонажа российско-украинской войны, олицетворяющие «народные низы». Все остальные полевые командиры были рангом повыше и биографией потолще. А эти двое были олицетворением того, как нужно делать, чтобы из Иванушки-дурачка стать Иваном-царевичем. Билет до Ростова, граница, автомат и окоп. «В борьбе обретешь ты право свое». «Кто был никем, тот станет всем».

Этот тандем был тем более примечателен, что Михаил «Гиви» Толстых в нем по замыслу олицетворял «украинских повстанцев». Уроженец Иловайска, служивший в украинской армии, с началом войны ушедший на фронт защищать Донбасс от хунты – ролевая модель для самих уроженцев оккупированного региона. А Арсен «Моторола» Павлов уже был персональным воплотителем судьбы «российских добровольцев», приехавших помогать «братскому востоку». Нерушимая дружба народов, антифашистская коалиция, интербригады.

И сейчас ведь даже не важно, кто отправил их на тот свет. Были это ребята из украинских спецслужб, или бомбу заложили люди Захарченко, или в Кремле решили, что мертвый "ополченец" полезнее, чем живой – это уже не имеет значения. Убийство обоих – это деконструкция всего того мифа, который создавался на протяжении последних двух лет. Который гласил, что удаль антифашистская способна вынести тебя из грязи в князи, щедро оделить славой, женой и деньгами. И что правильная модель поведения – это поверить телевизору, встать с дивана и добраться до Донецка.

И ведь теперь не будет ничего. Ни памятников, ни памяти. Останется страничка в российской Википедии, но никто не может гарантировать, что подпись под этим фото не изменят в тот момент, когда история снова сделает зигзаг. Но остальным не досталось и этого. В конце концов, что мы помним о Пономарева и Здрилюке, Пургине и Маковиче, Березине и Безлере?

Единственное, что нам нужно о них знать – так это то, что благодаря им, на свет появилась новая Украина без опасных иллюзий.

Предположение, что за гибелью Гиви может стоять украинская диверсионно-разведывательная группа, кажется многим слишком маловероятным – этой версии придерживаются в основном российские патриоты и официальные СМИ.

Ilya Barabanov

Новые подвиги знаменитой украинской ДРГ.

А также писали же после взрыва в лифте с Мотороллой, что хотел чувак в Приднестровье сбежать. Не сбежал, ну и вот логичный конец

Денис Казанский

В Донецке предсказуемо уничтожен Гиви.

Тот случай, когда не было вообще никаких сомнений в том, что это произойдет, спорили только о том, как и когда. Еще после Мотороллы было все ясно.

Разумеется, погиб Гиви не в бою, как и другие герои ютуба, поскольку в реальности ничем не командовал и в атаку не ходил. Его взорвали в собственном кабинете, сваливают все по традиции на украинскую ДРГ, что уже смешно. Ну или украинские ДРГ в этой войне настолько эволюционировали, что научились незаметно проникать даже в расположение батальона "Сомали"...

Учитывая высказывания некоторых наших политиков и западных дипломатов, которые звучат последние дни, а также информацию о том, что Россия согласилась на уступки по Донбассу, похоже на финальную стадию зачистки. После этого нам все же попытаются втюхать недореспублики с "активным российским контролем".

Хотелось бы ошибаться, конечно.

Некоторые официальные СМИ сообщили о смерти командира сепаратистов в скорбном тоне, который показался многим комментаторам неуместным.



Elena Rykovtseva

Хорошо бы ВГТРК объяснило своему корреспонденту Артему Колу, что называть убитого Гиви "героем Донбасса" - это оскорблять Донбасс. Пусть все же придерживается принятой у них лексики в отношении оккупированных территорий. Герой "ДНР" - вот его потолок, да и в ДНР, полагаю, не каждый под этим подпишется.

Natalia Marshalkovich

В связи с гибелью Гиви (а до того - Моторолы) вспоминается мне поездка в Приазовье году в 96. Там грохнули местного криминального авторитета регионального масштаба, так репортаж о похоронах "выдающегося бизнесмена и мецената" по местному ТВ показывали. С прямыми включениями. Все начальство городское у гроба стояло

Мария Говорова

В глубоко советское время, в 1968 году я была в Тбилиси, где в это время умерла от передоза местная криминальная девушка. Весь город затаился, поскольку съехались бандиты со всего Союза, вся милиция охраняла похоронную процессию, за гробом ехали три грузовика полные гвоздик... И всю ночь где-то стреляли... Проходившие в это же время в Москве похороны Юрия Гагарина, которые мы смотрели по телевизору, были не в пример скромнее.

Андрей Мальгин

Школа имени Моторолы там уже есть. Теперь будет школа имени Гиви. Плывут пароходы - привет Гиви! Пролетают летчики - привет Гиви! Пробегут паровозы - привет Гиви! А пройдут пионеры - салют Гиви!

В соцсетях излишнего пиетета по отношению погибшему не наблюдается.

Глеб Морев

Самое удивительное в этой новости, что у этого человека был кабинет.

Alexander Kolyandr

А зачем Гиви был нужен кабинет?

Работал бы себе в опен-спейсе, как все

Alexey Kurochkin

Вот и Гиви сдулся. Теперь по россми начнут панихиду по нему вещать, про теракт кричать. А когда Немцова возле кремля убили... Моторолла и Гиви герои для "русского мира", а Немцов... Отож он и мир у них такой, "русссский". Какой мир, такие и "герои"

Oleg Pshenichny

Ну что, по Гиви будем выражать скорбь, или как?

Бессердечные вы люди.

Nune Bars

гиви, сомали, моторола...

неужто никогда больше не услышать нам эти исконно русские позывные?

(правильно я скорблю?)

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Рыклин Александр

В Донецке грохнули важного бандитского главаря Гиви (кличка - "Толстых")...

Интересно, это зачистка или операция возмездия? В смысле - украинцы или русские?

p.s. И вот еще что, коллеги журналисты... Когда ликвидируют террористов, это не теракт. Это акция гуманизма и добра...

Ostap Karmodi

Гиви геройски погиб на рассвете

В результате взрыва в своём кабинете.

Товарищи его проводят в последний путь

Если из них ещё останется кто-нибудь.



Есть и совсем злобные шутки.

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В Сети, впрочем, хорошо представлены и сторонники "русской весны", которые всерьез скорбят по погибшему.

Сергей Железняк

Большая утрата для Донбасса.

Светлая память доблестному воину Михаилу, жившему достойно и убитому подло.

Соболезную родным, сослуживцам и соратникам Гиви.

Все, на что способна нынешняя подлая и трусливая украинская власть, это обстрелы мирных городов и сел, пытки и измывательства над безоружными людьми, теракты и заказные убийства в отношении героев Донбасса.

С такой властью у Украины нет будущего, сколько бы бандеровцы не пыжились. Каждый ответит за содеянное. Возмездие неминуемо.

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Maryana Naumova

Никаких хороших и радостных новостей, никаких Побед и даже намёка на Победы. Только плохое и ещё хуже, только поражения, только постоянная депрессия, детские слезы и взрослая беспомощность.

И безумная боль.

Смотри, и хорошенько запоминай. Если ты хоть куда-нибудь полезешь, если встанешь во весь рост - убьют, сдадут, посадят, через два дня забудут, через три обгадят...

И это случится точно. Железно. Железобетонно. И неотвратимо.

Гитлер, со своим "..для славян только водка и табак.." нервно бухает на помойке истории.

В бою они остались непобежденные.

И справились с ними только так. Ликуйте, зверьё.

Где взять силы, чтобы идти дальше?

Лучший некролог – в стихах – написал Николай Выхин:

«Жить! Лишь бы жить!» - твердит продажный,

Ворам отмывши их сортир…

И он идёт – куда прикажет

Его толкнувший конвоир…

Нет, надо жить среди сраженья,

И ратью отвечать на рать:

Чтоб даже горечь пораженья

Могла потомков вдохновлять…

Жить, словно Гиви, мудро, смело,

Не как бездушные мешки:

Чтоб смерть пришла к тебе за Дело,

А не за опухоль кишки…

Есть и комментаторы, которые не готовы ни скорбить, ни радоваться чужой смерти – они просто тихо ужасаются тому, во что превратился Донбасс за то время, пока тамошние полевые командиры "занимались делом".

Konstantin Kalachev

Минобороны ДНР сообщило о гибели командира батальона «Сомали» Гиви. Смерть - всегда трагедия. Но не будем о смерти. Лучше о названии батальона. Прекрасное название. Видимо, это желаемый образ будущего для Донецка.

Шерга Екатерина

Когда я просила отца рассказать что-нибудь о своем детстве, он обычно начинал: «Это было еще в Макеевке»... Там жила семья до переезда в Славянск – мой отец с братом и мои бабушка и дедушка – Евдокия Евграфовна и Василий Дорофеевич Гончаренки. В хозяйстве были две козы – Зойка и Зинка. У отца была обязанность – отводить их пастись и вечером приводить обратно. Он рассказывал, как идет за этими козами и плачет, потому что степная земля, как сковородка к концу дня раскалялась от солнца, а обуви у него, конечно, не было никакой.

И вот теперь в этой самой Макеевке в своем кабинете (!) какой-то Михаил Толстых, боевое прозвище «Гиви» (!), он же, командир батальона «Сомали» (!!!) погибает оттого, что какие-то добрые люди, которых он, скорее всего, хорошо знал, в этот кабинет положили ему взрывчатку.

Я как-то не могу это все осознать. Давно уже не могу.