В Донецке убит полевой командир сепаратистов "Гиви" (Михаил Толстых)

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" погиб полевой командир сепаратистов Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на так называемое командование "ДНР". В сообщении отмечается, что Толстых погиб в результате теракта. Подробности не уточняются.

Бывший "министра обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь Стрелков (Гиркин) написал в социальной сети "ВКонтакте", что Толстых погиб в результате взрыва в своем кабинете в Донецке. Об этом сообщает УНИАН.

Ранее появилась информация, что "Гиви" был ранен в ходе недавних боев в районе Авдеевки.

Михаил Толстых (позывной "Гиви") и его батальон "Сомали" стали известны в ходе боев пророссийских сепаратистов с украинскими военными в Донецком аэропорту и в Иловайске в 2014 году.

В последние месяцы неоднократно сообщалось о потерях среди лидеров сепаратистов. 4 февраля в Луганске при взрыве фугаса погиб один из высокопоставленных деятелей так называемой "народной милиции" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Олег Анащенко. В конце января этого года в Москве скончался бывший так называемый "глава Луганской народной республики" Валерий Болотов. Ранее, 16 октября 2016 года в Донецке был убит полевой командир сепаратистов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Арсен Павлов по прозвищу "Моторола".