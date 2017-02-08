"Мемориал" признал крымского активиста Балуха политзаключенным

Международный правозащитный центр "Мемориал" признал крымского активиста Владимира Балуха, который был арестован по обвинению в незаконном хранении боеприпасов, политзаключенным. Об этом 8 февраля сообщается на сайте “Мемориала”.
Проукраинский активист Владимир Балух был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России в аннексированном Крыму в начале декабря минувшего года. ФСБ провела обыски дома у него и его матери — в посёлке Серебрянка Раздольненского района. Правоохранительные органы заявили, что в доме Балуха нашли патроны и несколько тротиловых шашек.
3 февраля суд продлил арест Балуха до 20 марта. "Крымская правозащитная группа считает", что преследование активиста связано с его проукраинской позицией.
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