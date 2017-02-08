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Новости

В Сирии турецкая армия вместе с оппозицией захватили Эль-Баб

Сбежавшие от исламистов дети играют в лагере для беженцев в Ираке

Сбежавшие от исламистов дети играют в лагере для беженцев в Ираке

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В Сирии турецкие военные совместно с сирийскими повстанцами заняли "стратегически важные высоты в районе Эль-Баб", сообщает Генштаб вооружённых сил Турции. В результате столкновений с террористической группировкой "Исламское государство" погибли двое турецких солдат и 15 ранены.

Города Эль-Баб и Ракка в Сирии, а также Мосул в Ираке имеют важное значение для исламистов. Наблюдатели сообщают, что взятие Эль-Баба даёт возможность турецким военным противостоять сирийской армии.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп поблагодарил Турцию за вклад в борьбу с исламистами. Представители президентов сообщили, что главы двух государств договорились совместно бороться с исламистами в городах Эль-Баб и Ракка.

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