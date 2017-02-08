В Москве валютные заёмщики вызывают правительство России на дуэль

В Москве валютные заёмщики собрались у Дома правительства с требованием выйти к ним и начать решать их проблемы. По словам организаторов, сегодняшняя акция - это символический вызов правительтва на дуэль. К переданному в приёмную обращению они приложили фотографии перчаток. В акции протеста сегодня могут принять участие до трёхсот человек.

Участники акции жалуются на бездействие властей и нежелание банков идти на компромисс с клиентами. Они хотят добиться реструктуризации своих долгов. Неплательщиков массово выселяют из квартир на основании судебных решений.

В 2014 году долги тех, кто взял ипотечный кредит в долларах или евро, выросли более чем в два раза на фоне падения рубля. Многие не смогли продолжать выплаты.