Петербург: ректоры отрицают, что подписывали письмо об Исаакии

Ректоры двух вузов Петербурга, якобы поддержавшие открытое письмо об ускорении передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, настаивают, что ничего не подписывали. Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на ректора Лесотехнического университета Юрия Беленького и ректора Государственного университета культуры и искусств Александра Тургаева.

Накануне издание "Фонтанка" сообщило, что ректоры подписали на приеме у председателя Заксобрания Вячеслава Макарова письмо к губернатору Георгию Полтавченко. В нем говорилось, что они призывают "воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни".

По данным "Фонтанки", под этим текстом стояли, в том числе, подписи Тургаева и Беленького.

10 января Полтавченко объявил о решении передать собор РПЦ. Это вызвало протест местных жителей, гражданских активистов и общественных деятелей.