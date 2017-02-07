Ректоры Петербурга призвали ускорить передачу Исаакиевского собора церкви

Ректоры вузов Петербурга призвали ускорить передачу Исаакиевского собора церкви.

Об этом говорится в письме петербургскому губернатору Георгию Полтавченко, которое ректоры подписали на приёме у председателя городского Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

По информации агентства "Фонтанка", получившего текст письма, руководители ведущих вузов города считают необходимым "воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряжённости в обществе и сеяния религиозной розни". Авторы обращения призывают завершить передачу собора церкви к 16-му апреля, когда православные христиане отмечают праздник Пасхи.

После того, как 10 января Полтавченко объявил о решении передать собор РПЦ, развернулась кампания "Исаакий городу" - против такой передачи. Под петицией за сохранение нынешнего статуса Исаакиевского собора подписалось уже более 160 тысяч человек. В городе периодически проходят различные акции против передачи музея церкви.