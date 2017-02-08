Валютные заёмщики вызвали правительство на дуэль

Валютные заёмщики пришли к Дому правительства России в Москве. Они жалуются на бездействие властей на фоне массовых судебных решений о выселении неплательщиков валютной ипотеки, а также на нежелание банков идти на компромисс. Свою акцию собравшиеся назвали символическим вызовом на дуэль председателя правительства Медведева, министра финансов Силуанова и руководителя Центробанка Набиуллину. По оценкам координаторов движения валютных заёмщиков, в течение дня к Белому дому пришли около трёхсот человек.