Навальный: тяжелые вериги "Кировлеса". Эфир в 21:05

Ленинский районный суд Кирова в среду приговорил оппозиционера Алексея Навального к пяти годам условно по делу "Кировлеса", назначив ему испытательный срок в четыре года и штраф в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Бизнесмен Петр Офицеров приговорен к четырем годам условно и штрафу. Приговор полностью совпадает с требованиями стороны обвинения.

Навального и Офицерова признали виновными в хищениях.

Сразу после вынесения приговора оппозиционер заявил, что его избирательная кампания продолжится, а приговор будет обжалован.

В 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров были приговорены к условным срокам. Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону ущерб в 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.

Новый виток судебного преследования оппозиционного лидера обсуждают журналист Анатолий Баранов, политик Владислав Наганов, гражданский активист Евгения Чирикова, специальный корреспондент Радио Свобода на процессе Навального в Кирове Наталья Джанполадова.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.