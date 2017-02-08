Приговор Навальному

В Ленинском районном суде Кирова сегодня проходит заседание по делу "Кировлеса", в ходе которого будут зачитаны приговоры оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову. Радио Свобода ведет прямую видеотрансляцию из зала суда.

В минувшую пятницу на процессе по делу Кировлеса состоялись прения сторон. Представитель обвинения потребовал приговорить Навального и Офицерова к условным срокам в 5 лет и 4 года соответственно и назначить им штрафы по 500 тысяч рублей.

Алексей Навальный в последнем слове заявил, что связывает судебное преследование со своей избирательной кампанией и деятельностью учрежденного им Фонда борьбы с коррупцией.

Оппозиционер подчеркнул, что его подготовка к выборам президента России не прекратится в случае вынесения обвинительного приговора. В минувшую субботу Алексей Навальный открыл в Петербурге свой первый предвыборный штаб.

В 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров были приговорены к условным срокам. Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону ущерб в 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.