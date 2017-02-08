Суд над журналистом Николаем Семеной назначен на 17 февраля

Суд над крымским журналистом Николаем Семеной назначен на 17 февраля.

Как сообщает сайт "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, дело слушается в подконтрольном России суде в Симферополе. Заседание будет носить предварительный характер. Рассмотрение дела по существу начнётся 28 февраля

Сотрудника "Крым.Реалии" Николая Семену обвиняют в "публичных призывах к сепаратизму". По версии следствия, в его статье под названием "Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма" обнаружены "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

Прошлой весной в аннексированном Крыму прошли массовые обыски , в том числе у Николая Семены и других независимых журналистов, которых власти подозревали в сотрудничестве с сайтом "Крым.Реалии". После этого Семена был помещён по домашний арест.

Украинские и международные правозащитники призвали российские власти прекратить уголовное преследование журналиста и выпустить его из Крыма для лечения - он страдает сердечно-сосудистым заболеванием.