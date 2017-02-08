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Суд над журналистом Николаем Семеной назначен на 17 февраля

Николай Семена

Николай Семена

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Суд над крымским журналистом Николаем Семеной назначен на 17 февраля.

Как сообщает сайт "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, дело слушается в подконтрольном России суде в Симферополе. Заседание будет носить предварительный характер. Рассмотрение дела по существу начнётся 28 февраля

Сотрудника "Крым.Реалии" Николая Семену обвиняют в "публичных призывах к сепаратизму". По версии следствия, в его статье под названием "Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма" обнаружены "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

Прошлой весной в аннексированном Крыму прошли массовые обыски , в том числе у Николая Семены и других независимых журналистов, которых власти подозревали в сотрудничестве с сайтом "Крым.Реалии". После этого Семена был помещён по домашний арест.

Украинские и международные правозащитники призвали российские власти прекратить уголовное преследование журналиста и выпустить его из Крыма для лечения - он страдает сердечно-сосудистым заболеванием.

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