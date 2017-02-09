В Москве заемщики валютной ипотеки объявили голодовку

В Москве 38 валютных ипотечных заемщиков объявили голодовку в общественной приемной Дома правительства России. Об этом сообщает портал "Банки.ру".

Люди провели там ночь и отказываются уходить без решения проблемы валютной ипотеки в индивидуальном порядке. По словам одной из активисток, в приемной отключены кондиционеры, внутрь к участникам голодовки никого не пускают.

Накануне около 300 валютных заемщиков пришли к Дому правительства России в Москве. Свою акцию собравшиеся назвали символическим вызовом на дуэль председателя правительства Дмитрия Медведева, министра финансов Антона Силуанова и руководителя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Они заявили о бездействии властей на фоне массовых судебных решений о выселении неплательщиков валютной ипотеки, а также на нежелание банков идти на компромисс.

Однако к участникам акции вышел только заместитель министра строительства. Валютные заемщики заявили, что останутся в приемной до удовлетворения их требований.