Капитан захваченного у Нигерии судна вышел на связь

Капитан грузового судна Caribbean, которое было захвачено у Нигерии пиратами, вышел на связь. Об этом рассказал отец одного из взятых в плен российских моряков Игорь Рябой.

По его словам, капитан связался с компанией-владельцем корабля. Он рассказал, что все взятые в плен моряки здоровы, и попросил родственников не волноваться.

Нападение на судно произошло 5 февраля в гвинейском заливе. Пираты на моторной лодке открыли огонь по кораблю. Им удалось попасть на борт и взять в плен семь российских и одного украинского моряков. Министерства иностранных дел России и Украины подтвердили сообщения о захвате своих граждан близ Нигерии.

Известно, что корабль принадлежит немецкой компании. Он следовал из Камеруна в Гану.