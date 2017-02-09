В Петербурге проходят пикеты против слияния РНБ с Ленинкой

В Петербурге ученые вышли на акцию против объединения Российской национальной библиотеки (РНБ) с московской Российской государственной библиотекой, а также в поддержку библиографа Татьяны Шумиловой, уволенной ранее. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Акция проходит в формате одиночных пикетов.

Накануне российские литераторы высказались против увольнения Шумиловой, заявив, что оно носит репрессивный характер и имеет целью погасить протест внутри библиотеки.

Об увольнении главного библиографа информационно-библиографического отдела РНБ Татьяны Шумиловой стало известно 7 февраля. Она рассказала журналистам, что руководство библиотеки предложило ей оставить свой пост после того, как она раскритиковала ожидаемое слияние РНБ с Российской государственной библиотекой.

При этом в трудовой книжке бывшей сотрудницы стоит запись о том, что договор расторгнут из-за прогула. Сама Шумилова настаивает, что на тот день у нее был согласован отгул, и намеревается оспорить увольнение в суде.