Британский кабинет призвал Палату лордов поддержать закон о выходе из ЕС

Британское правительство призвало Палату лордов поддержать законопроект о начале процедуры выхода из Европейского Союза.

Министр по вопросам Brexit Дэвис Джонс заявил, что нужно просто разрешить кабинету начать выполнять "волю народа", проголосовавшего на референдуме 23 июня за выход страны из ЕС.

В британских СМИ появились предположения, что группа членов Палаты лордов готовится выступить против законопроекта.

Законопроект поступил в верхнюю палату британского парламента 8 февраля - после того, Палата общин (нижняя палата) одобрила его подавляющим большинством голосов.

Обсуждение документа в Палате лордов начнётся 20 февраля.

Если он будет принят, премьер-министр Тереза Мэй сможет начать переговоры о выходе из ЕС с руководством организации. Ранее Мэй обещала сделать это до конца марта - как предусмотрено Лиссабонским договором о ЕС.

Если за отведённый на переговоры двухлетний срок сторонам не удастся согласовать условия Brexit, то - как сказал ранее министр Дэвис Джон - Британии придётся вести внешнюю торговлю в рамках Всемирной торговой организации.

