Арестованные по делу "Шалтай-Болтая" не идут на сделку со следствием

Ни один из арестованных по делу хакерской группы "Шалтай-Болтай" пока не пошел на сделку со следствием, хотя некоторые признали вину — кто полностью, а кто частично.Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев дал показания в отношении других ее предполагаемых участников. По мнению адвоката одного из арестованных, Аникеев оговаривает знакомых, пытаясь смягчить наказание.

Последний оставшийся на свободе участник хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков, который сейчас находится в Эстонии, где будет просить политического убежища, сообщил, что группа непричастна к атакам на серверы Демократической партии США, в которых Вашингтон обвиняет российские власти. "У нас не было никаких интересов в странах Запада, Соединенных Штатах. Только внутри России", — сказал Глазастиков в интервью Associated Press .

Хакерская группа "Шалтай-Болтай" получила известность после публикаций, как утверждалось, переписки высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министра России Дмитрия Медведева. По неподтвержденным данным, дело в отношении хакеров может быть связано с арестом двух офицеров ФСБ и сотрудника "Лаборатории Касперского" по обвинению в государственной измене.