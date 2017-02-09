Лидер "Шалтай-Болтая" дал показания на других участников группы

Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев дал показания в отношении других ее предполагаемых участников, заявил в среду в Мосгорсуде один из фигурантов дела Александр Филинов.

Адвокат последнего Мераб Шамдинов, в свою очередь, обвинил Аникеева в том, что тот оговаривает знакомых, пытаясь облегчить свое наказание. Сам Александр Филинов не признает вину в незаконном доступе к компьютерной информации. Ему продлили арест.

Владимир Аникеев и еще один арестованный по делу "Шалтай-Болтая" Константин Тепляков свою вину признали, передает ТАСС.

Накануне издание "Фонтанка" сообщило, что последний оставшийся на свободе участник хакерской группы "Шалтай-Болтай" раскрыл свою личность. Он рассказал, что его зовут Александр Глазастиков, он программист из Петербурга и сейчас находится в Эстонии, где будет просить политического убежища.

В четверг Глазастиков рассказал в интервью телеканалу "Дождь", что ничего не знает об Александре Филинове и полагает, что арестованный не имеет отношения к "Шалтай-Болтаю".

Эта хакерская группа получила известность после публикаций, как утверждалось, переписки высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министра России Дмитрия Медведева. По неподтвержденным данным, дело в отношении хакеров может быть связано с арестом двух офицеров ФСБ и сотрудника "Лаборатории Касперского" по обвинению в государственной измене.