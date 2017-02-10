"Затронут имидж Испании"

Полемика вокруг несостоявшегося перехода на правах аренды украинского нападающего Романа Зозули из севильского "Бетиса" в мадридский "Райо Вальекано" продолжалась в Испании неделю. Считается, что футболиста не пустили в столичный клуб болельщики из-за его якобы ультранационалистических взглядов. Впрочем, многие наблюдатели полагают, что Зозуля стал жертвой околофутбольных интриг.

Скандал вокруг футболиста уже приутих, Зозуля начал тренировки в составе "Бетиса", хотя пока о его участии в матчах речь не идет. Спортсмену главное сейчас – не потерять форму, а посему предоставленная ему возможность тренироваться встречена всеми его сторонниками с облегчением.

Зозулю "Райо Вальекано" "одолжил" на полгода у "Бетиса". Когда футболист прибыл в Мадрид, болельщики встретили его угрозами и оскорблениями. "Пираты", как называют себя фанаты "Райо", обвинили украинца в симпатиях к нацистам. Болельщики даже устроили импровизированную пресс-конференцию рядом со спортивной базой клуба.

Зозуле вменяется в вину его майка с трезубцем, фотографии в соцсетях в окружении бойцов АТО и отчисления от зарплаты, которые он делает в пользу украинской армии

– Болельщики "Райо Вальекано" против перехода Зозули в нашу команду, – говорит Хуан, один из лидеров "пиратов". – Он демонстративно поддерживает полувоенные формирования неонацистов на Украине. Нам представляется, что подобное несовместимо с идеологией нашего клуба и с мнением болельщиков.

Зозуле вменяется в вину его майка с трезубцем, в которой он приехал в августе прошлого года в Севилью, его фотографии в социальных сетях в окружении бойцов АТО и отчисления от зарплаты, которые он делает в пользу украинской армии. И хотя официальные представители футболиста и посол Украины в Мадриде уверили, что трезубец – не аналог свастики, а украинский герб, что Зозуля никакой не нацист и его поступки мотивируются лишь патриотизмом, "пиратов" им убедить не удалось. Угрозы в адрес футболиста продолжали публиковаться в интернете, а окраинный мадридский район Вальекас, где размещается клуб, украсился плакатами типа "Нацисты не пройдут!" В этих условиях Зозуля принял решение отказаться от перехода в "Райо" и вернулся в "Бетис", несмотря на то, что потерял на этом полмиллиона евро. Свое решение он мотивировал опасениями за семью. Он считает, что "пираты" вполне могут перейти от угроз к расправе с ним и его близкими.

– Я не боюсь за себя – больше боюсь за свою семью, – сказал Роман Зозуля испанским журналистам. – Даже если семья не переедет в Мадрид, вы должны понимать, что каждый день семья будет сидеть дома и переживать – вернусь я или не вернусь.

Испанская полиция не сидела сложа руки. Она обеспечила охрану Зозули во время его пребывания в Мадриде, установила личности участников травли. Министр внутренних дел Хуан Игнасио Сойдо, сам страстный болельщик, посетовал о решении украинца покинуть "Райо", поскольку не посчитал угрозы в его адрес серьезными. Но особо возмутился действиями "пиратов" президент Лиги профессионального футбола Испании Хавьер Тебас:

– Затронут имидж испанской Лиги. Речь идет о запугивании игрока. Естественно, ему страшно. Затронут и имидж Испании, хотя эта радикальная группа не представляет весь испанский футбол. Мы уже подали в суд на действия десяти болельщиков, которые идентифицированы как участники травли в день, когда Зозуля приходил на тренировку, – сказал Тебас.

Мы собрались, чтобы выразить свое возмущение нападками на нашего товарища Романа Зозулю, который подвергся подлинному линчеванию

Что касается игроков и болельщиков "Бетиса", то вернувшегося из Мадрида нападающего они встретили с распростертыми объятиями. А накануне полузащитник "зелено-белых" Хоакин Санчес зачитал от имени клуба следующее заявление:

"Мы собрались, чтобы выразить свое возмущение нападками на нашего товарища Романа Зозулю, который подвергся подлинному линчеванию. А между тем, с тех пор, как он появился в нашей команде, его поведение было безукоризненным. Поэтому мы осуждаем поведение тех, кто выбрал его в качестве объекта травли. Все это очень серьезно. Мы требуем обеспечить защиту нашего товарища по команде. Нападки на футболиста противоречат идеалам, которые проповедует спорт".

Между тем испанские аналитики продолжают спорить, чтó мотивировало действия болельщиков "Райо" против Зозули. В этой связи газета "Паис", к примеру, напоминает, что традиционно за эту команду болеют люди ультралевых взглядов. Среди "пиратов" много коммунистов, активистов левых профсоюзов, а теперь и сторонников созданной недавно популистской партии "Подемос". Газета полагает, что на их отношение к Зозуле особенно повлияла пропаганда телеканала RT – "Россия сегодня" – на испанском языке, постоянно рассуждающего о якобы имеющем место на Украине засилии нацистов. Впрочем, другие источники не склонны политизировать проблему: для них Зозуля стал всего лишь случайной жертвой околофутбольных интриг. К примеру, идея взять его в аренду принадлежала президенту "Райо Вальекано" Раулю Мартину Преса, которого "пираты" явно недолюбливают. И ругают они не столько Зозулю, сколько Преса.

На днях один из лидеров "пиратов" Пабло Асель пожелал в Твитере "Бетису" погибнуть в авиакатастрофе

– За всем этим стоит безобразное правление нашего президента, – говорит один из лидеров "пиратов" Хуан. – Мы уже устали от его волюнтаристских решений, противоречащих идеалам нашего клуба. Поэтому его решение взять Зозулю ничего не стоит.

Еще один довод в пользу тех, кто считает, что Зозуля стал жертвой интриг, не имеющих к нему лично никакого отношения – это давняя неприязнь болельщиков "Райо" к "Бетису". До потасовок, правда, в последнее время дело не доходило, но социальные сети пополняются ежедневно нападками на севильскую команду. К примеру, на днях один из лидеров "пиратов" Пабло Асель пожелал в Твитере "Бетису" погибнуть в авиакатастрофе. Что же касается руководства севильского клуба, то, как отмечает спортивная пресса, оно продолжает искать дополнительные возможности для Зозули, чтобы он все же смог выступать в ближайшие полгода и хоть как-то компенсировал свои материальные потери.