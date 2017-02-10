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Суд продлил арест главе карельского "Мемориала" Дмитриеву

Глава карельского отделения правозащитного движения "Мемориал" Юрий Дмитриев (слева)

Глава карельского отделения правозащитного движения "Мемориал" Юрий Дмитриев (слева)

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Городской суд Петрозаводска продлил арест главе карельского правозащитного общества "Мемориал" Юрию Дмитриеву до 12 марта 2017 года. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе суда.

В середине декабря 2016 года Юрия Дмитриева арестовали по обвинению в изготовлении детской порнографии. По словам жены Дмитриева, речь идет о семейной фотографии, на которой изображены приемная дочь и внучка Дмитриева, бегущие голышом купаться в ванную. Сам Дмитриев считает, что его уголовное преследование имеет целью дискредитировать "Мемориал".

В январе российские писатели, ученые, журналисты и гражданские активисты выступили с открытым письмом в поддержку Дмитриева. В феврале комиссия Совета по правам человека при президенте взяла дело правозащитника под свой контроль.

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