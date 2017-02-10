В Иране - многотысячные акции в честь годовщины революции и против США

В Иране сотни тысяч людей провели демонстрации в честь годовщины исламской революции 1979 года и против США.

В телерепортажах по иранскому телевидению были показаны многотысячные шествия людей, несущих плакаты и растяжки с надписью "Смерть Америке". Демонстранты топтали плакаты с фотографией президента США Дональда Трампа, выкрикивая слова возмущения в связи с недавним введением им новых санкций против Тегерана в ответ на иранские ракетные испытания.

Дипломатические отношения между Вашингтоном и Тегераном были прерваны сразу после исламской революции 1979 года, когда радикальные студенты штурмовали посольство США и 444 дня удерживали в заложниках более 50-и американских граждан.