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Новости

Соединённые Штаты ввели новые санкции против Ирана

Иранская ракета

Иранская ракета

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Власти США ввели новые санкции против Ирана. Как соощает американское министерство финансов, ограничения касаются 25 физических лиц и организаций, связанных с иранской ракетной программой или имеющих отношение к гвардии - Стражам исламской революции.

Два дня назад Вашингтон официально предупредил Тегеран о неприемлемости проведённых им испытаний баллистической ракеты и поддержки йеменских повстанцев-хуситов, напавших на саудовский корабль.

Ранее в пятницу Иран не впустил в страну команду американских борцов, которые должны были участвовать в Кубке мира по вольной борьбе. Иранский МИД заявил, что это - ответ на введение США запрета на въезд в страну - в числе других - для граждан Ирана.

В тот же день в вашингтонском аэропорту Даллеса на час был задержан бывший премьер-министр Норвегии Хьель Магне Бунневик. Сейчас он возглавляет норвежскую правозащитную организацию и выразил крайнее удивление случившимся, поскольку, кроме прочего, обладает дипломатическим паспортом.

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