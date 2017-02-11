Референдум по изменению конституции пройдет в Турции 16 апреля

В Турции на 16 апреля назначен референдум по изменению конституции. Об этом 11 февраля объявила Высшая избирательная комиссия.

Накануне президент Реджеп Эрдоган утвердил конституционные поправки, одобренные ранее парламентом. Перед всенародным голосованием они должны быть опубликованы в "Правительственном бюллетене".

В случае их поддержки на референдуме Турция из парламентской республики превратится в президентскую.

Предусматривается кардинальное расширение полномочий президента, который наделяется правом назначать министров и других высших государственных чиновников, распускать парламент, назначать выборы, вводить чрезвычайное положение, при котором может издавать указы, не ограниченные никакими законами. Возвращается понятие "глава государства", которое не употреблялось последние 35 лет.

Эрдоган заявил, что конституционная реформа обеспечит стабильность "в неспокойное время". Его оппоненты считают, что есть угроза создания авторитарного режима.





