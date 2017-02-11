В Москве арестованы 10 участников акции валютных заемщиков

В Москве, около офисов нескольких банков на Садовом кольце задержаны 10 участников согласованной акции держателей валютной ипотеки. Они доставлены в ОВД "Басманный". О причинах задержания пока неизвестно.

Как рассказал "ОВД-Инфо" один из участников Евгений Кузин, на проведение акций у четырех банков было получено разрешение мэрии, а возле еще одного – стоял одиночный пикет.

8 и 9 февраля в Доме правительства 38 валютных заемщиков держали голодовку, требуя решения проблемы "валютного рабства", как они выразились.

Протестующие заявляют о бездействии властей в условиях массовых судебных решений о выселении неплательщиков по валютной ипотеке.

Из-за резкого падения курса рубля по отношению к доллару затраты заемщиков на выплаты по ипотеке выросли в разы, а банки отказываются пересчитывать им сумму кредита на основании курса рубля на момент заключения договора.

