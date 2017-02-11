В Ираке предположительно убит полевой командир ИГ из Франции

Французские власти проверяют информацию о гибели в Ираке джихадиста Рашида Кассима, причастного к ряду терактов во Франции. По информации Министерства обороны США, силы международной коалиции в Ираке нанесли авиаудар в районе Мосула, где предположительно находился Кассим. Французские спецслужбы предполагают, что исламист мог погибнуть, сообщает агентство Франс Пресс.

Рашид Кассим родился во Франции в семье выходцев из Алжира. Он присягнул на верность запрещенной в России экстремистской группировке "Исламское государство". Кассим вербовал французских подростков в ряды радикальных исламистов через социальные сети.

Полиция Франции установила его причастность к ряду терактов в стране. В частности, Кассим завербовал двоих французских джихадистов, убивших священника в церкви в пригороде Руана на севере Франции в июле прошлого года. Он также связан с подготовкой взрыва вблизи собора Парижской богоматери.