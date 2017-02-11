В пригороде Парижа — беспорядки из-за полицейского произвола

В пригороде Парижа Сан-Дени проходят беспорядки против полицейского произвола. Протестующие подожгли автомобиль, сообщает газета Le Figaro.

На этой неделе в окрестностях другого парижского предместья Оне-су-Буа прошли марши против применение насилия полицейскими. Протесты перешли в беспорядки — демонстранты поджигали машины и мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ.

Протестующие обвиняют правоохранительные органы в попытках замять изнасилование подозреваемого в распространении наркотиков темнокожего юноши. Четыре сотрудника полиции были отстранены от исполнения служебных обязанностей из-за расследования по этому делу. Один из полицейских, участвовавших в аресте, подвергнут расследованию по подозрению в изнасиловании.

По информации французских правозащитников, с 2005-го по 2015 год жертвами полицейского насилия в стране стали 26 человек, ещё более 60 человек были ранены.