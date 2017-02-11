В США осудили иммигрантку за то, что она голосовала на выборах

В штате Техас иммигрантка из Мексики осуждена на восемь лет тюрьмы за то, что дважды незаконно голосовала на выборах, не имея на это права. Об этом сообщила газета The New York Times.

Роза Мария Ортега является держателем так называемой "грин-карты" — вида на жительство в США. Она голосовала на президентских выборах 2012 года и промежуточных выборах 2014 года. Власти Техаса объяснили строгость приговора "серьёзным подходом к безопасности выборов".

На этой неделе в Соединённых Штатах во время полицейских проверок были задержаны сотни нелегальных мигрантов. Министерство национальной безопасности США назвало задержания рутинными мероприятиями.

26 января американский президент Дональд Трамп подписал указ об усилении борьбы против нелегальной иммиграции. Новые меры предусматривают строительство пограничной стены на границе США с Мексикой и сокращение федерального финансирования так называемых заповедных городов, где не арестовывают и не задерживают нелегальных иммигрантов.