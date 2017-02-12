Северная Корея провела испытание баллистической ракеты

Южная Корея и Соединенные Штаты изучают результаты испытания баллистической ракеты, проведенного на восточном побережье Северной Кореи. Ракета пролетела около 500 километров, сообщил южнокорейский комитет начальников штабов и подчеркнул, что военные специалисты США и Южной Кореи проводят детальный анализ всех параметров запуска и полета ракеты. Пентагон подтвердил, что зарегистрировал "запуск ракеты" с территории Северной Кореи. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, во время пребывания в штате Флорида вместе с президентом США Дональдом Трампом, в кратком заявлении отметил, что нынешний ракетный пуск является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северной Корее использование баллистических технологий. Трамп не комментировал факт испытания, но коротко заявил, что США полностью "на стороне Японии", и подчеркнул прочность союзнических отношений с Токио. Испытание, проведенное 12 февраля, первое со времени вступления в должность президента США Дональда Трампа. Напряженность на Корейском полуострове возросла в январе, после заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына о завершении подготовки к испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что пуск ракеты осуществлен с полигона в провинции Пхунан-Пукто на западе КНДР в сторону Японского моря. Американские медиа сообщили, что пока не удалось точно определить тип ракеты и ее способность нести ядерный заряд.