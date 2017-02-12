Профсоюз московского метро: информация об авариях скрывается

В профсоюзе работников московского метрополитена заявили о нехватке запасных частей для обслуживания вагонов поездов, которые ежедневно перевозят миллионы пассажиров. Заместитель председателя профсоюза Василий Шеляков утверждает, что нехватку запчастей испытывают многие депо, но они скрывают информацию из-за боязни быть уволенными. Сотрудники метрополитена "запуганы, и руководство этим пользуется", - заявил Шеляков в интервью радио ""Говорит Москва".

О нехватке запчастей в профсоюзе работников столичного метро заявляли еще в июле прошлого года. Николай Гостев, который тогда возглавлял организацию, утверждал, что руководство подземки скрывает информацию о большинстве аварий, происходящих в метрополитене из-за устаревшего оборудования, в частности, вагонов и эскалаторов, произведенных еще в СССР.

По словам Гостева, отсутствие необходимых для ремонта деталей связано с желанием руководства метро сократить эксплуатационные расходы. Чтобы скрыть информацию об авариях, работникам подземки запретили общаться с прессой. В начале февраля 2017 года Гостева уволили с поста главы профсоюза.

По официальным данным, московским метрополитеном ежедневно пользуются около шести с половиной миллионов человек.