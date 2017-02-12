В Алтайском крае упал вертолет, на борту которого было пять человек

На Алтае разбился вертолет "Робинсон" (Robinson-66). На борту находились пять человек. По предварительным данным, авария произошла в акватории Телецкого озера, сообщает ТАСС со ссылкой на спасательные службы Алтайского края.

Как сообщает сайт taiga.info, на борту находился алтайский бизнесмен и бывший вице-премьер правительства края Анатолий Банных. В 2009 году он уже попадал в вертолетную аварию во время охоты на архаров на юге Горного Алтая. После этого случая Банных ушел в отставку.



Сообщается, что вертолет потерпел крушение в 40 километрах юго-восточнее населенного пункта Артыбаш в труднодоступной местности в акватории Телецкого озера. "О падении вертолета сообщил очевидец", – сказал источник агентства.