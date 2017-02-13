Воспитательница Евгения Чудновец отказалась просить о помиловании

Воспитательница из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденная на пять месяцев лишения свободы за репост видеозаписи с издевательством над ребенком, отказалась от помилования. Об этом "Российской газете" сообщил её муж Андрей Мясников. По его словам, помилование будет означать, что она признала вину. Чудновец же намерена добиваться полного оправдания и реабилитации через суды, сказал Мясников.

В понедельник в Свердловской области пройдет заседание комиссии по помилованию, на котором планировалось обсудить дело Евгении Чудновец. Правозащитники собирались подать прошение о помиловании женщины на имя президента России, сообщает ТАСС. Однако от неё или её родственников такая просьба не поступила.

По данным "Коммерсанта", на днях уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что в администрации президента уже "ждут эти материалы" и готовы их рассмотреть "в оперативном порядке".

В ноябре суд приговорил Евгению Чудновец к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайск издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Сама воспитательница утверждает, что лишь пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего. Сейчас Чудновец находится в колонии в Нижнем Тагиле.

В конце декабря на пресс-конференции Москве Владимир Путин пообещал обратить внимание на дело Евгении Чудновец, отметив, что не знаком с его обстоятельствами.

В интернете петицию с призывом помочь освободить Евгению Чудновец подписали уже более 127 тысяч человек.