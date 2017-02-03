Верховный суд отказался давать правовую оценку по делу Чудновец

Верховный суд России отказался дать правовую оценку действиям судей, выносивших приговор воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец – ее осудили на пять месяцев лишения свободы за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком. Об этом сообщает издание Znak.

Зампредседателя Верховного суда объяснил отказ еще не рассмотренной кассационной жалобой на приговор. Проверить законность действий судей потребовал депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

В Кургане в пятницу прошла акция в поддержку осужденной.

В начале ноября суд приговорил Евгению Чудновец к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайск издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться.

Сама воспитательница утверждает, что лишь пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего. 12 января Чудновец поместили в штрафной изолятор а на следующий день этапировали в колонию в Екатеринбурге, а затем переместили в шестую колонию Нижнего Тагила.

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