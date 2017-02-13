Судьи против Трампа

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить иммиграционное законодательство ради обеспечения безопасности страны. Об этом он заявил в еженедельном обращении. 26 января Трамп подписал указ об усилении борьбы против нелегальных иммигрантов. На днях в Соединенных Штатах во время полицейских проверок были задержаны иностранцы без действительных документов.

Указ Трампа о мигрантах, запрещающий въезд в США гражданам некоторых стран с преимущественно мусульманским населением, оспорил судья в Сиэтле. Администрация Трампа подала иск в апелляционный суд в Сан-Франциско, но проиграла спор. 10 февраля стало известно, что администрация Трампа готовит новый вариант президентского указа.

В марте 2015 года президент Обама назначил федерального окружного прокурора из Джорджии Салли Йейтс первым заместителем министра юстиции США. Назначение подлежало утверждению в Сенате, и председатель сенатского юридического комитета Джефф Сэшенс строго вопрошал, способна ли Салли Йейтс не соглашаться с президентом:

- Полагаете ли вы, что министр юстиции обязан сказать «нет» президенту, если он просит о чем-то ненадлежащем? Многие защищали назначение министром Лоретты Линч, говорили: что ж, президент назначил того, кто будет выражать его взгляды. Что здесь не так? Если взгляды президента незаконны, должен ли министр юстиции или его первый заместитель сказать «нет»?

- Сенатор, я считаю, что министр юстиции и первый заместитель министра обязаны следовать закону и Конституции и предоставлять президенту свою независимую юридическую экспертизу, - ответила Йейтс.

30 января этого года произошло именно это: исполняющая обязанности министра юстиции Салли Йейтс сказала президенту «нет» - и была немедленно уволена. А Джефф Сэшенс вскоре стал министром юстиции. Что произошло?

Тремя днями прежде, в пятницу 27 января, президент Трамп подписал исполнительный указ, в котором своей властью на 90 дней закрыл въезд в США гражданам семи мусульманских стран, на 120 дней – беженцам из любой страны мира и на неопределенное время – беженцам из Сирии. Под запрет попали и лица с постоянным видом на жительство.

Указ был подписан в половине пятого, пресса его получила около семи часов вечера, Таможенно-пограничная служба США приступила к его исполнению в тот же день. За пятницу и субботу в американских аэропортах скопились сотни человек, внезапно лишившихся права на въезд. Некоторые из них были либо задержаны для дополнительной проверки, либо отправлены обратно.

Среди задержанных оказались два иракца, сотрудничавших с американскими войсками и получивших право на проживание в США по специальной программедля иракцев и афганцев, чья жизнь находится под угрозой вследствие такого сотрудничества. Жены и дети обоих живут в США на законных основаниях.

Адвокаты Американского союза гражданских свобод немедленно обратились в суд. 28 января федеральный окружной судья по Восточному округу штата Нью-Йорк Энн Доннелли своей властью запретила правительству США депортировать лиц с действительными визами или в статусе беженцев. В тот же день спустя считанные минуты другой федеральный судья, Леони Бринкема в Вирджинии, приостановила действие параграфа указа, препятствующего возвращению постоянных резидентов США к своим семьям. Обстановка в аэропортах несколько разрядилась.

Президент Трамп отозвался на эти события в Твиттере:

"Нашей стране нужны крепкие границы и суровый досмотр, СЕЙЧАС. Посмотрите, что творится по всей Европе да и по всему миру – жуткая неразбериха!"

Он также защищал внезапность своего указа:

"Если бы о запрете было объявлено за неделю, все «плохие» поспешили бы приехать в нашу страну в течение этой недели. Много плохих парней осталось за пределами!"

В воскресенье Белый Дом разъяснил, что указ не распространяется на держателей грин-карт, а в понедельник 30 января Салли Йейтс получила указание опротестовать судебные решения в вышестоящих инстанциях. Вместо этого исполняющая обязанности министра юстиции США направила подчиненным циркулярное письмо, в котором заявила:

"Пока я исполняю обязанности министра юстиции, Министерство юстиции не будет защищать в суде исполнительный приказ до тех пор, пока я не буду убеждена в том, что это надлежит делать".

В тот же день она была освобождена от занимаемой должности, а президент Трамп оставил гневную запись в Твиттере:

"Когда же демократы дадут нам нашего министра юстиции и остальных членов кабинета! Они должны стыдиться! Неудивительно, что Вашингтон не работает!"

Во вторник 31 января президент представил своего кандидата на замещение вакансии члена Верховного Суда США – Нила Горсача. Эта фигура может сыграть ключевую роль: она меняет баланс сил в высшем судебном ареопаге в пользу консервативного крыла.

3 февраля президента Трампа ждал новый удар: в Сиэттле федеральный окружной судья Джеймс Робарт принял решение по иску генеральных прокуроров штатов Вашингтон и Миннесота, которые утверждали, что президентский указ нанес тяжелый ущерб бизнесу и является неконституционным, так как вводит дискриминацию по религиозному признаку. Судья Робарт приостановил исполнение указа на всей территории США впредь до рассмотрения дела по существу.

Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон приветствовал решение суда:

- Решение судьи Робарта вступающее в силу немедленно, прямо сейчас, останавливает исполнение неконституционного и незаконного исполнительного указа президента Трампа. Повторю еще раз: останавливает его действие немедленно, по всей стране.

Дональд Трамп, в свою очередь, назвал решение судьи Робарта «политически мотивированным» и «позорным», а в Твиттере выразился так:

"Решение так называемого судьи, которое, по сути, лишает нашу страну правоприменения, смехотворно и будет отменено!"

Тем временем новый министр внутренней безопасности Джон Келли, в чьей компетенции находится исполнение президентского указа, оправдывался перед Конгрессом. Он брал всю вину на себя:

- Работа над исполнительным указом началась еще до того, как я стал министром внутренней безопасности, был утвержден в этой должности. Сразу после инаугурации мой штат, очень небольшой, внес в него некоторые первоначальные поправки. Он был издан, как вы помните, вечером в пятницу. Мы знали, что он вступит в силу в этот день. Идея заключалась в том, чтобы люди, которые, возможно, едут сюда, чтобы причинить нам вред, не имели запаса времени, чтобы они не успели прибыть сюда на самолете или иным путем. Такой был замысел. Теперь, задним числом, я признаю, что должен был – вся вина за это лежит только на мне – должен был ненадолго задержать исполнение указа, чтобы иметь возможность поговорить с членами Конгресса, особенно с руководством комитетов, таких как этот, подготовить их к дальнейшим событиям.

Неприятный сюрприз преподнес президенту его назначенец на пост члена Верховного Суда Нил Горсач. По словам сенатора Ричарда Блюменталя, в разговоре с ним и его коллегами Горсач назвал слова президента в адрес судьи Робарта «досадными» и «деморализующими». Дональд Трамп первым делом заявил, что сенатор Блюменталь лжет, но свидетельство Блюменталя подтвердили еще четверо участников беседы, в том числе трое сенаторов.

Нила Горсача легко понять: пренебрежительная характеристика судьи Робарта – это атака на всю судебную систему, которая в Америке по Конституции является независимой ветвью власти – наравне с исполнительной и законодательной.

Сенатор Блюменталь в своем ответе президенту назвал происходящее конституционным кризисом.

- Я сказал судье Горсачу, и я верю в это, что обычно от кандидата на пост члена Верховного Суда не ждут комментариев по политическим вопросам или по делам, которые суду еще предстоит рассматривать. Но мы находимся в необычной ситуации. Мы сползаем в конституционный кризис. А его выдвинул президент, который неоднократно и упрямо выступал с нападками на американскую судебную систему в трех различных случаях.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер проявил чудеса изобретательности, пытаясь доказать, что ремарка Горсача не относилась к характеристике, которую дал судье Робарту президент Трамп. При этом он яростно отстаивал право президента выражаться именно так, как он выразился.

ВОПРОС: Иными словами, президент будет продолжать говорить подобным образом?

СПАЙСЕР: Конечно, будет! Президент будет говорить что думает. Так делал еще Томас Джефферсон, президенты всегда комментировали судебные назначения. Одна ветвь власти высказывается о другой – это старо, как наша республика. И вот что интересно: когда президент Обама критиковал в своем послании «О положении в стране» решение Верховного Суда, что-то не слышно было такой же озабоченности...

ВОПРОС: Я имею в виду выражение «так называемый судья», это личная нападка.

СПАЙСЕР: Но в какой-то момент начинает казаться, что тут имеется явный двойной стандарт. Когда президент Обама делал это, это не волновало присуствующих в этом зале. Когда он (президент Трамп. – прим. РС) делает это – буря возмущения. Он волен говорить что думает. Где был этот гнев последние сто лет?

ВОПРОС: Я вас спрашиваю не об администрации Обамы или какой бы то ни было другой администрации, я говорю об этом президенте и этом Белом Доме.

СПАЙСЕР: Я понимаю это. Президент был избран в том числе потому, что он говорит что думает. Он не отмалчивается. Он таков, каков есть. И он не будет оставаться безучастным, когда питает столь страстное чувство по поводу чего-то типа этого исполнительного указа. Он это делает ради безопасности американцев.

В эту трудную минуту непрошеную поддержку президенту Трампу оказал президент Сирии Башар Асад, которого интервьюировал в Багдаде корреспондент журнала Newsweek Майкл Изикофф.

ВОПРОС: На ваш взгляд – связаны ли некоторые из этих беженцев с террористами?

БАШАР АСАД: Несомненно. Это можно найти в Интернете, в некоторых случаях, конечно – фотографии одних и тех же людей сначала в качестве террористов в Сирии, они держат в руках автоматы или убивают людей, а потом они же появляются в Европе или вообще на Западе под видом мирных беженцев.

ВОПРОС: И сколько же, по вашему мнению террористов среди четырех миллионов восьмисот тысяч беженцев?

БАШАР АСАД: Этого никто не знает, потому что никто не знает общей численности террористов – значит, и вычислить процент невозможно.

ВОПРОС: Но вы считаете, это значительное число?

БАШАР АСАД: Дело не в цифрах. Не требуется много людей, чтобы учинить злодеяние. 9 сентября устроили всего 15 террористов из, вероятно, миллионов иммигрантов в Соединенных Штатах.

ВОПРОС: Ну, если вы правы, значит, президент Трамп прав, когда не позволяет им въехать в Соединенные Штаты?

БАШАР АСАД: Я не могу судить об интересах другой страны. Только американский народ может сказать, противоречит это интересам Соединенных Штатов или отвечает им.

9 февраля был приведен к присяге новый министр юстиции США Джефф Сэшенс. «Новая эра правосудия началась!» - объявил на церемонии президент Трамп. В тот же день он записал в своем Твиттере:

"Увидимся в суде, под угрозой безопасность нашей страны!"

Однако решение апелляционного суда, последовавшее в тот же день вечером, оказалось неудовлетворительным для президента: коллегия из трех судей сочла доводы правительства неубедительными и оставила в силе решение судьи Робарта. Президент назвал этот итог «позорным». Ему ответил инициатор иска – генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон:

- Мы встретились с ним в суде дважды и оба раза выиграли. Это во-первых. На мой взгляд, речь идет о будущем Конституции. Мы признаем, что президент имеет широкие полномочия в издании исполнительных указов. Но они тем не менее должны соблюдать Конституцию. Это суть дела. Мы – правовое государство. И как мы заявляли с самого начала, законы этого государства относятся ко всем, включая президента Соединенных Штатов.

А это точка зрения обозревателя телекомпании Fox News Билла О'Рейли, известного теперь и в России – именно он в интервью с Дональдом Трампом назвал президента Путина убийцей:

- Оставим в покое всю эту юридическую тарабарщину, у вас от нее голова опухнет. Политиканствовать тоже не будем. Вот что происходит на самом деле. Администрация Трампа считает, что террористы из стран, положение в которых не контролируется центральным правительством, могут приезжать в США и представлять собой опасность. Теоретически боевик Исламского государства может сесть на самолет в Триполи – это в Ливии – с фальшивым паспортом на руках, прилететь в Париж, сесть на другой рейс и оказаться в Нью-Йорке. В Ливии никто его проверять не будет, а когда он прилетит сюда, его вполне могут впустить. Вот почему президент хочет ввести более строгий досмотр пассажиров из таких стран, как Ливия и шесть других, где царит хаос. Без сомнения, Миннесота и Вашингтон обратились в суд исходя из соображений либеральной политики. Они считают, что президент настроен против мусульман. А вот про апелляционный суд сказать невозможно, какими мотивами он руководствовался. Президент Трамп сказал, что решение чисто политическое, и что его Министерство юстиции обратится в Верховный Суд.

Но в Верховный Суд правительство США обращаться не стало. В пятницу 10 февраля стало известно, что администрация Трампа готовит новый вариант президентского указа. В несколько завуалированной форме президент Трамп сообщил об этом во время пресс-конференции с японским премьером Синдзо Абэ:

- Мы намерены делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. Мы приняли решение, которое, по нашему мнению, будет очень успешным и не потребует много времени, потому что безопасность на первом месте. Одна из причин, почему я стою здесь сегодня, заключается в том, что избиратели почувствовали, что я могу обеспечить стране наилучшую безопасность. Так что мы очень быстро делаем кое-что насчет дополнительной безопасности этой страны. Вы узнаете об этом где-то на той неделе. И вдобавок мы продолжим судебный процесс и в конце концов, без всяких сомнений, выиграем это конкретное дело.

Не исключено, что обращаться в Верховный Суд президента отговорил новый министр юстиции Джефф Сэшенс. При всей своей лояльности Дональду Трампу он высококвалифицированный юрист и опытный политик и понимает, чем может угрожать затянувшийся конфликт двух ветвей власти. Это не значит, что президент не предпринимет новых попыток добиться своего, но, во всяком случае, первый раунд президент проиграл, а знаменитая американская система сдержек и противовесов доказала свою эффективность.