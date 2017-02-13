На члена "Открытой России" снова завели дело из-за репоста

На координатора "Открытой России" в Чувашии Дмитрия Семенова вновь завели административное дело по статье "о распространении экстремистских материалов". Об этом сообщил сам Семенов на странице "Команда Открытой России" в "Фейсбуке".

Поводом для очередного дела послужила републикация сообщения со страницы "Команда Открытой России" – Семенов репостнул сообщение о том, что 27 декабря 2016 года Верховный суд Чувашии оставил в силе решения суда по его административным делам. В записи упоминалось, что ранее Семенов был оштрафован за репост картинок с изображением депутата Госдумы Виталия Милонова с надписью "Православие или смерть!", признанной в России экстремистской.

В ноябре 2016 года на Семенова и на члена чувашского отделения ПАРНАС Дмитрия Панькова завели административные дела из-за репоста фотографии Милонова в футболке со слоганом "Православие или смерть!". Семенов был оштрафован на одну тысячу рублей. Панькова суд признал невиновным.

Надпись "Православие или смерть!", сопровождаемая христианской символикой и черепами, находится в списке экстремистских материалов уже около шести лет.