Петербургский депутат потребовал привлечь Милонова за экстремизм

Лидер фракции "Справедливая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев потребовал от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь депутата Госдумы Виталия Милонова к уголовной ответственности. Об этом говорится в письме, опубликованном на региональном сайте партии. Также Ковалев попросил назначить Милонову психолого-психиатрическую экспертизу.

В письме Ковалев потребовал привлечь Милонова к уголовной ответственности за унижение достоинства православных христиан и иудеев, возбуждение ненависти и вражды.Автор обращения отметил, что в своих интервью после крестного хода вокруг Исаакиевского собора 12 февраля Милонов сумел одновременно унизить достоинство православных и иудеев. В частности, Милонов назвал нынешние службы в соборе "крепостным театром, потешалками для тех, кто сюда приезжает на экскурсионных автобусах", а также заявил, что предки депутатов петербургского законодательного собрания Бориса Вишневского и Максима Резника " варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям".

12 февраля протестующие против передачи Исаакиевского собора РПЦ провели встречу с Вишневским и Резником. Участники встречи взяли собор в живое кольцо. В этот же день сторонники передачи собора РПЦ провели крестный ход во главе с Милоновым.

