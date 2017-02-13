Политрук Захар Прилепин

Писатель Захар Прилепин, давно выступавший в поддержку сепаратистов Донбасса, стал майором в "ДНР", о чем сообщил в Твиттере глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко:

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Кроме того, из вчерашней статьи Александра Коца в Комсомольской правде читатели узнали, что Захар Прилепин занял должность политрука в батальоне, собранном им самим. Для части комментаторов это стало поводом похвалить писателя за последовательное отстаивание своей позиции:

Константин Анатольевич Крылов

Тут общественность ужасно недовольничает, что Прилепин собрался в Донецк воевать. Дескать, вот он, обнажил кровожадную натуру.

Я не большой поклонник Прилепина. Но я не понимаю вот чего: в течении многих лет общественность постоянно твердила Прилепину, что он должен поехать в Донецк воевать, а то он тут в тылу отсиживается за чужими спинами. И когда он, наконец, исполнил их же собственное требование - они опять чем-то недовольны.

Думаю, что они просто украинцы. Ну вот просто самые обычные украинцы. Которых ничто не устроит, кроме безоговорочной капитуляции.

Кирилл Шулика

Война это плохо, я против войны. Но человек, который едет на войну, для меня лучше, чем человек, который подстрекает типа Ольшанского, Просвирнина, Холмогорова и иже с ними. То есть по крайней мере человек, который едет на войну сам, отвечает за свои слова, это в любом случае большое дело.

Даже неважно будет ли он там воевать или просто для пиара, что скорее всего... Прилететь может и риску он себя подвергает существенно большему, чем Просвирнин на диване.

Я, кстати, и к украинцам отношусь также. Есть те, кто в сети войну поджигают, я их совсем не уважаю. Те же, кто на передовой, это совсем другое дело.

И вообще эпоха Интернета отучила людей отвечать за свои слова. Это очень плохо. Заставить с помощью Уголовного кодекса не получится, а, скорее, наоборот даже.

В поддержку Захара Прилепина неожиданно для многих выступили и некоторые коллеги по писательскому цеху.

​Леонид Юзефович

Захар Прилепин, едва ли не самый значительный из живущих ныне русских писателей, ушел на войну – стал политруком созданного им самим или при его участии батальона спецназа армии ДНР. Мне не нравится многое из того, о чем он в связи с этим говорит, но я прекрасно понимаю, что поступить иначе он не мог.

Любое ерничество по этому поводу мне отвратительно.

В Захаре, как мало в ком из наших с ним коллег, всегда было сильно чувство долга. Я могу утверждать это со всей ответственностью, поскольку достаточно близко знаком с ним почти пятнадцать лет.

Очень хочу, чтобы он остался жив.

Александр Гаррос

То, что и как делает Захар Прилепин в общественном поле, я давно и совершенно не одобряю, вот и к его уходу, кхм, на фронт отношусь так же, а кроме того - с иронией. И грустью. Именно так. Ни "дебилом", ни "подонком", ни... - досыпьте по вкусу, я Захара, как бы мы с ним ни разошлись от положения приятелей и местами почти союзников далеко, не считал и не считаю.

Galina Yuzefovich

От себя добавлю одно. Мне не нравится более или менее все, что делает и говорит Захар Прилепин в отношении этой войны и все сделанные им выборы - это не мои выборы ни разу. Но я не понимаю, как по этому поводу можно остроумно шутить. И обсуждать, за правое дело он собрался воевать (хотя что значит собрался - по факту уже давно воюет) или за неправое, мне тоже представляется бесперспективным. Вот вам как кажется, за правое дело отдал свою жизнь Юкио Мисима или не очень?.. Человек идет своим путем, с полным пониманием ответственности (в том числе и по УК РФ), и эта цельность у меня вызывает ужас - но и восхищение. И да, конечно, он хочет, чтобы его там убили, это же понятно.

Marat Guelman

Вообще интересно, как много авторов Завтра, потом всяких писателей "русского фэнтези" увидели в ситуации вокруг Донбасса возможность настоящей судьбы.

То есть вместо заводов дающих металл здесь производят человеческие биографии или предлагают "уникальный жизненный опыт" так необходимый писателю реалисту.

Не знаю, я верю в силу талантливого текста. Верю в возможность одного Захара изменить отношение к этой войне.

Ведь вся эта ситуация создана другим писателем, Александром Прохановым. Он придумал от начала до конца этот красно-коричневый альянс, этот Русский мир, этого Путина он предсказал в Гексогене. Просто его не особо читали. Считали литературным трэшем. Ну он и был трэшем и ситуацию создал трешовую.

Так что поделом нам.

Вот только украинцам за что?

Но большинство комментаторов шокированы тем, что писатель решил всерьез принять участие в войне.

Олег Лекманов

Если бы не кровь живых людей, пусть бы себе прохаживался с кобурой на боку перед строем хоть до посинения. А так... Блевать тянет от омерзения, уж простите, дорогая Галина Юзефович...

Александр Архангельский

Из нашумевшего поста Леонид Юзефович насчет решения Прилепина мне нравится только одна фраза, зато последняя: "Очень хочется, чтобы он остался жив". Добавлю только: и чтобы он никого не убил. Этим и ограничусь.

Natasha Isakova

Что бывает, когда талантливый человек со сказочным сознанием попадает в политику и на войну. Прилепин проецирует на донецкую серость, тоску и пустоту какие-то удивительные миры из своей головы. И готов ради них убивать и вести на смерть. На фоне его увлекательной мифологии, с кучей исторических ссылок, - реальные "воины света", с трудом связывающие слова в предложения. Видимо, персонажи следующего романа.

Как опасно устроен мозг творческого человека.

Ксения Ларина

Прочитала про Захара, Евгения Николевича Прилепина.

Это удар просто.

Вы знаете, я ведь никогда не верила в чистоту его милитаристского порыва, была уверена, что он такой психологический эксперимент ставит в угоду собственным писательским амбициям, препарирует человеческую природу, исследует ее под микроскопом собственных провокаций. Путь не очень честный, говорила я себе, даже подловатый, но в конце концов из какого сора-растут-стихи-не ведая стыда? ведь если все это дерьмо - лишь компост, питающий своими натуральными соками будущий гениальный роман, кто вспомнит , какой ценой достигнута эта высшая правда о человеке?

сейчас Евгений перешел черту. И пути назад уже не будет. Я оплакиваю его. Какую страшную участь он себе сконструировал после смерти. Этот холодный план далек от жара сердца и чистоты рук. Не получится у писателя стать 12-м апостолом в своем "Взводе" . Ужасно жаль его детей.

Попытки Прилепина сослаться на военный опыт других литераторов не нашли у комментаторов понимания.

Xenia Loutchenko

Прилепин не Байрон, он другой. Но однако на какую традицию литературных биографий замахнулся.

Юрий Богомолов

Прилепин, воодушевленный войной в Украине, вспомнил Пушкина и Чаадаева. Да, действительно в ХIХ веке русские писатели вполне были лояльны к войне. Можно вспомнить и Достоевского:

" А как же? Кто унывает во время войны? Напротив, все тотчас же ободряются, у всех поднят дух, и не слышно об обыкновенной апатии или скуке, как в мирное время. А потом, когда война кончится, как любят вспоминать о ней, даже в случае поражения! И не верьте, когда в войну все, встречаясь, говорят друг другу, качая головами: “Вот несчастье, вот дожили!” Это лишь одно приличие. Напротив, у всякого праздник в душе. Знаете, ужасно трудно признаваться в иных идеях: скажут, – зверь, ретроград, осудят; этого боятся. Хвалить войну никто не решится".

И Достоевский решился, и господин Прилепин захлебывается от восторга.

Достоевскому и Пушкину это простительно. В ХIХ веке человечество не знало тех масштабов и ужасов смертоубийства, что узнал ХХ и чем грозит ХХI века.

Достоевский еще уверял, что "война освежает народы".

Может она когда-то и "освежала" кого-то. В наше время она способна освежевать толпы народов.

Находятся же политики, которых эта перспектива вдохновляет. Но когда в ней черпают вдохновение и писатели, то это уже не просто "инженеры человеческих душ", а мясники человеческих душ. С этим званием я и поздравляю Захара Прилепина.

Ilya Krasilshchik

в интервью прилепина есть момент, когда он к пушкину апеллирует (мол, он тоже во время польского восстания был за царя). и первая мысль — сука, пушкина-то не трожь. интересная все же у пушкина роль в русской культуре (в широком смысле этого слова): чего бы ты ни думал, что бы ни делал, если ты начинаешь это как-то аргументировать, очень важно, чтобы пушкин был за тебя. видимо, с лениным так же работало. надо жить, как пушкин жил. работает примерно во всем: от того, как относиться к государству, до, не знаю, культуры пития. при этом, как водится в таких случаях, два человека с радикально противоположными взглядами могут на пушкина опираться с одинаковых успехом. в других культурах есть такие герои?

Dmitry Gudkov

Захар Прилепин собрал собственный батальон и отправился воевать на Донбасс. Говорит, что так на его месте сделал бы и Пушкин, за ним стоят Лев Толстой (почему же не Петр?), Евгений Долматовский, а не всякие там содомиты Серебряного века.

Ну что ж, тоже взгляд на литературу. Были писатели прогрессивные и реакционные, теперь писатели с винтовкой и без. Без винтовки, пишет Прилепин, про всякие там слезинки ребенка — это неправильные писатели. (А ведь мы неплохо говорили с ним еще до событий на востоке Украины — обсуждали возвращение прямых выборов в Нижнем Новгороде, находили общий язык. Но темпора и морес теперь совсем другие.) <...>

В мировой истории совсем недавно уже были примеры, когда писатели воспевали войну. Не защиту Родины, а войну. Как здорово лететь и бомбить вражеский город, как при этом хочется петь от счастья. Италия, начало XX века. СССР, 30-е годы. В обоих случаях дело закончилось очень скверно: в одном — фашизмом и Второй мировой, во втором — тоталитаризмом и Второй мировой.

Многих поразило то, каким образом Захар Прилепин обрисовал в интервью "Комсомолке" цели России на Украине.

Oleg Pshenichny

Кого от чего они там якобы "защищают"? Вот же вам говорит официальный политрук, бесноватый майор Прилепин, не скрывающий, что местных там лишь "большинство", а в России стоят очереди "повоевать":

Конечные цели какие у этой войны?

- Киев – конечная цель. Скрывать не станем.

- Киев для того, чтобы поменять там власть, или Киев для того, чтобы присоединить к России?

- Киев – русский город. Русский украинский город. Наше дело маленькое. Наверху решат. Но я думаю, что таких ошибок, которые были с Януковичем, быть не должно.

Вся Украина – цель. Никакой другой цели быть не может.

Nune Bars

нужно признать, что захар прилепин, лично возглавивший очередное бандформирование и заявививший в ответ на вопрос о "конечной цели этой войны":

"Киев – конечная цель. Скрывать не станем.

Киев – русский город. Русский украинский город. Наше дело маленькое. Наверху решат.

Вся Украина – цель. Никакой другой цели быть не может" и вставший на фотографии поближе в портрету путина,

оказался честнее и последовательнее прочих других патриотов, мямлящих про "мы только крым и донбасс, а путин враг русского народа".

прилепин на пальцах объяснил, о чем эта война и какой характер она носит.

Алена Солнцева

"Сейчас в России из числа товарищей просто очередь стоит: ребята, возьмите нас, мы хотим, мы приедем. Товарищей по разнообразной бывшей политической и околополитической деятельности огромное количество", -- так говорит Захар Прилепин.

Вот в этом то и дело, что эти ребята из лимоновцев, нациков, бывших спецназовцев, просто шпана замоскворецкая (в общем смысле), наконец нашли себе место, где можно безнаказанно стрелять, носить оружие, в общем играть в войнушку, причем как с мирными жителями, так и с другими вооруженными парнями. Им устроили такой полигон, не знаю, кто именно это придумал, друг интеллигенции и писатель Сурков, или другие известные лица, но в общем, отвели песочницу.

Я посмотрела довольно много на видео интервью с Гиви, Стрелковым, другими молодчиками, и, честно говоря, я не хотела бы с ними в жизни встретиться ....

Ну и властям не хочется. Вот их всех туда убрали подальше от Кремля. Пусть, дескать, на Киев идут... Как же это безответственно.

Александр Морозов

Еще со времен посадки Таисии Осиповой ее муж Сергей Фомченков у меня в друзья тут. И вот вдруг выясняется, что это как раз он командир того батальона, который создал Захар Прилепин (где сам он - политрук).

Так все сложно устроено в "русском мире": жене дали "десятку" и она сидит, муж-нацбол поехал воевать в Донбасс (интересно: дети с кем остались? но это "другой вопрос", тут "другая россия", поэтому и вопросы "другие"). Прилепин позирует под портретом Путина (режим которого и впаял "десятку" жене комбата). Думаю, что сама Осипова (как и сидящий Удальцов) поддерживает весь пафос Прилепина о том, что "надо идти на Киев" ("И муж пошел на Киев").

Все они "пошли на Киев"... Да и что мелочиться? Ведь не только в Киеве победил нацизм, а по всей Европе. Куда ни глянь: везде фашистские правительства, поэтому брать придется и Берлин, и Варшаву... В добрый путь! (Вот и писатель Леонид Юзефович написал сегодня, что мы не должны ерничать, а должны вдуматься и понять героизм писателя Прилепина... А что мы должны понять? Что мы никогда теперь не выгребем из этого хаоса?).

Встречаются и более жесткие комментарии.​

Матвей Ганапольский

Русский (российский) писатель Прилепин поехал на Донбасс, сколотил там отряд и начинает реально воевать с Украиной. Про это он говорит так: "Россия святая, бог есть. Мы хранители здравого человеческого смысла. Хранители того, что оставляет человека человеком. Киев - конечная цель. Вся Украина - цель. Мы хранители украинства. За нами стоит спецназ русской литературы. Пушкин сказал, что война - вещь более важная, чем собачья свадьба литературы. Естественно придётся стрелять... (улыбается). Внутренне у меня просто восторг постоянный".

Не хочу исследовать вид восторженных тараканов, оккупировавших голову "хранителя украинства" Прилепина, ибо он фашист по сути, по душе - Нюрнберг исследовал таких еще очень давно. Более того, безусловно, что Прилепин, как "Нью Проханов", как поэт войны, должен был в России появиться. Проблема лишь в том, что когда наш романтик с застывшей улыбкой будет лежать на донецкой мостовой с пулей во лбу, в России будут кричать, что укры убили великого русского писателя. Да нет, не писателя убьют, а конченого фашистюгу - агрессора, который не просто лезет к соседу, но еще и, улыбаясь, поэтический роман об этом хочет написать. Слушайте, там, в России, может останОвите этого <дурачка>. Жалко же его. Объясните ему, что он <дурачок>, что война - не игрушка, а он не Толстой. И хотя лужа крови на мостовой будет красиво оттенять его застывшую улыбку, ровно, как он хотел описать в своём романе, попробуйте объяснить ему, что "литературный спецназ" живёт только в его <обезумевшей> голове, а в жизни за такими кончеными романтиками ходит только пуля. Что лучше "собачья свадьба" литературы, чем собачья смерть.

Andrei Piontkovsky

Прилепин - честный убежденный русский фашист. Такие на Донбассе долго не живут. Их там периодически зачищают косящие под фашистов мультимиллиардер Путин и мультимиллионер Сурков.

А, кстати, как депутат Шаргунов ? Тоже отправится на сафари пострелять хохлов или будет только продолжать завозить туда грузовичками пушечное мясо с российских автомоек.

Рустем Адагамов

Ну вот, Прилепин уже до майора дослужился. Так он и полковником скоро станет, как Моторола с Гиви.



Zoya Kazanzhy

Очень хочу, чтобы на следующем массовом мероприятии "майор" Прилепин первым поймал роскошный букет роз.

Но не все готовы относиться к творчеству, высказываниям и поступкам Захара Прилепина настолько серьезно.

Глеб Морев

Как, однако, прав был Синявский, упирая на стилистические разногласия! Если б писатель Юзефович записался в батальон к майору Прилепину, печали было бы гораздо меньше, нежели от того, что он почитает майора большим русским писателем.

Кох Альфред

Ряженый клоун. Вспомнился анекдот: в чем отличие замполита от политрука? Политрук говорил: "Делай как я!" А замполит говорит: "Делай как я говорю!"

Борис Херсонский

Да, когда-то мы сидели за одним столом и нахваливали книги друг друга. Но вот уже около четырех лет мы по разные стороны баррикад. А вернее - линии фронта. Только у меня в руках нет автомата, а у Захара есть...

Думаю, что я ему нужен сегодня, как никогда. Не как писатель. У меня ведь есть и иная специальность.

Аркадий Бабченко

А вообще, конечно, фантастика, что в голове у сорокалетнего человека рождаются мысли про интербригады, про какой-то там, <*****>, спецназ русской литературы, песню "сержант", декабристов-нацболов, добровольца Пушкина, русский город Киев, Святую Россию, спасителей мира и хранителей украинства.

Психиатрический инфантилизм.

Как и было сказано.

Игорь Поночевный

Удивительно, как много людей пытается найти в поэтических образах и литературных изысках смысловую составляющую или рациональное целеполагание. Это я о Прилепине, уезжающем на войну. Он ничем не отличается от Юнны Мориц в своей безмятежности бессмысленного речеизвержения. В этих словах не содержится никакой рациональной функции, это такой речитатив, вокальная рулада не связанных смыслом понятий, вся мощь и значимость которых в болезненной коннотации бурления ротовых газов.

Многие задаются вопросом, отчего Захар Прилепин получил именно майорское звание, и пытаются представить себе, как будет выглядеть его участие в боевых действиях.

Евгений Калюков

Из воспоминаний о Гумилеве:

- Вот, если мы будем говорить военным языком, то мне кажется, что «генералов» среди теперешних поэтов нет.

— Ну, нет, почему так? — заговорил с расстановкой Гумилёв. — Блок вполне «генерал-майора» вытянет.

— Ну, а Бальмонт в каких чинах, по-вашему, будет?

— Ради его больших трудов ему «штабс-капитана» дать можно.

Или вот еще

"Сейчас вспомнил, как Гумилев почтительно здоровался с Немировичем-Данченко и даже ходил к нему в гости - по праздникам. Я спросил его, почему. Он ответил: "Видите ли, я - офицер, люблю субординацию. Я в литературе - капитан, а он - полковник". - "Вот почему вы так учтивы в разговоре с Горьким". - "Еще бы, ведь Горький генерал!" Это было у него в крови. Он никогда не забывал ни своего чина, ни чужого".

Это я, собственно, к вот этой новости

"Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко присвоил звание майора и лично вручил погоны писателю Захару Прилепину" (С)

Igor Gulin

хочется думать, что судьба русского мира решится, когда с двух сторон пустынной улицы какой-нибудь горловки будут сходиться захарприлепин и серое феолетовое. ветер перелистает страницы учебника истории для седьмого класса, понесет песок и снег с лысины одного на локоны второго.

(а из-за створок корчмы будет наблюдать бобырев).

Ostap Karmodi

Во время Гражданской у белых были части, полностью состоявшие из офицеров. Вот бы создать по их примеру в ДНР батальон. полностью состоящий из мастеров слова. Рота критических реалистов, рота колумнистов из "Комсомолки", рота фантастов-попаданцев, рота поэтов со стихи.ру. Назвать его, например, Батальон "Достоевский".

Только представьте себе, какой фильм сделал бы из этого Михалков: Ольшанский, Просвирин и Караулов в черных мундирах под барабанную дробь идут в психическую атаку на бандеровский пулемёт.

Vladimir Demchikov

Я, конечно, далек от кровожадных мечтаний, чтобы к нему в батальон подтянулась вся эта литературная свора милитаристов (как в том анекдоте про "я вас, <сволочей>, 20 лет вместе собирал"), но по крайней мере пока он там марширует в говноступах и показательно изображает воина, позируя фотографам - писать не будет всякую херню про Украину.

Хоть какая-то маленькая польза.

Интересует комментаторов и юридическая сторона вопроса.

Tatiana Narbut-kondratieva

Человек сообщает в газете, что едет завоёвывать соседнюю страну и убивать ее жителей. И ничего. Кроме того, он сообщает, что ещё много желающих съездить поубивать. И опять ничего. Никакие правоохранительные органы в стране это не интересует

Elena Zelinskaya

Писатель Прилепин, присвоив себе внеочередное воинское звание, объявил, что идет воевать Киев.

Мне интересно, я пропустила новость о том, что наша страна объявила войну Украине?Или теперь каждый из нас имеет право объявлять личную войну по собственному выбору, типа как барон Мюнхаузен грозил войной Англии?

Какова, короче, правовая оценка самовольному решению положить грудь за други своя на войне, которой нет?

И будет ли она, правовая оценка, я имею ввиду.

Alexey Diomin

Писатель Прилепин взял в руки оружие в составе бандформирования на территории чужой страны, прибыв туда нелегально. Он перестал быть писателем, а стал бандитом и преступником, не только по законам Украины, но и России.



Nikolay Goodanets

Вот некий человек публично заявил, что едет воевать на Донбасс. Его профессию обсуждать вряд ли нужно.

В данном случае интереснее всего юридический аспект. Читаем УК РФ, статья 208, п. 2.

«Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, — наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет».

Прокуратура этого воинственного человека не трогает.

Очевидно, вооруженные формирования на Донбассе соответствуют «интересам Российской Федерации».

Кто бы сомневался. Но хотелось бы узнать, а где можно прочитать перечень «интересов РФ», имеющий юридическую силу?

Другие комментаторы подозревают, что поездка известного писателя в зону боевых действий не могла осуществиться без соизволения Кремля.

Александр Морозов

а все-таки с этим "батальоном прилепина" так ярко анонсированном в КП есть неясность.

Всем понятно, что "самодеятельные" очаги активности в Донбассе - будь то Изборский клуб, или "литературный батальон Прилепина" - все это не может существовать без санкции Суркова, который как раз и отвечает перед Путиным за всю эту "художественную самодеятельность".

Исключим абсурдный вариант: Прилепин вышел из-под контроля Кремля и с помпой объявляет у Сунгоркина в газете, что он открывает "новый русский сезон" в Донбассе, "прощай минские соглашения". Ведь месседж прилепинского интервью считывается сразу: "ребята, двери открыты, как в 2014 году при Гиркине! собирайтесь, поехали!". Хотелось бы, конечно, комментария Суркова на все это дело. Или хотя бы внятной статьи на его сайте "Актуальные комментарии" на эту тему. Чтобы понимать, пора уже и писателю Юзефовичу ехать на священную войну, да и Дм.Ольшанскому тоже. У нас много писателей, которые ждут официальной санкции на выход РФ из минских соглашений...

Ortega

Очень давно в витринные и вдобавок боевые персонажи не выдвигались граждане с российскими паспортами.

На что был строгий запрет ещё со времён бегства Гиркина.

А потом вход на витрину вовсе заперли. Только выход исправно работал. Вперёд ногами, в основном.

Нет, допускаю, что специально для Прилепина сделали единичное исключение. И даже - что ему сейчас не скучно одному в пустой витрине. Это пожалуйста.

Но все равно парадоксальная ситуация. Россиян на Донбассе нет, но если хотите им что-нибудь сообщить, то вот их официальный представитель Захар Прилепин.

Кремль устами Дмитрия Пескова признал, что "присутствие граждан РФ и других стран в непризнанных республиках является фактом", сообщает Интерфакс:

Действительно, есть граждане России, как и граждане других стран Западной Европы, Восточной Европы, которые по различным соображениям - по зову сердца или по иным соображениям - отправляются в эти непризнанные республики и находятся там по различным поводам.

Сам Захар Прилепин заявил, что "никакого Кремля в глаза не видел", а заодно открестился и от всего остального, что успели о нем написать за последние сутки:

1. Звание майора я получил в ноябре прошлого года, а то это разгоняют в российских СМИ как "новость".



2. "Цитата" о том, что я призываю уничтожить украинцев и украинский детей, которую разгоняют в украинских СМИ,

абсолютный фейк. Ничего подобного я никогда не говорил. Как и моя "статья", на которую ссылается сумасшедший Пионтковский (о том, что Украину не победить) и которую уже год перепечатывают украинские "СМИ".



3. Слова одного литературного критика о том, что я уехал на Донбасс "умереть" - следствие абсолютно литературного мышления. Людей, которые едут на Донбасс умирать здесь зовут "суицидники". Это всё глупости для барышень. Задачи у нас совершенно другие. <...>

6. Олег Кашин в интервью сказал, что я получил "одобрение Кремля" для переезда в Донбасс из Кремля. Олег, не сходи с ума. А то я начну писать, что ты агент Госдепа. Вы просто неисправимы. Ничего святого, один Кремль на уме.



Я уже пять месяцев на этой должности, никакого Кремля в глаза не видел.