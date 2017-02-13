Захар Прилепин стал "политруком" подразделения в "ДНР"

Российский писатель Захар Прилепин стал заместителем командира одного из подразделений сепаратистов в Донецкой области Украины, на территории, контролируемой сепаратистами самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Как рассказал Прилепин телеканалу "Дождь", "батальон специального назначения" начал формироваться еще летом прошлого года по его инициативе. "И мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин", – заявил писатель в интервью "Комсомольской правде". Конечной целью войны писатель назвал Киев.

В комментарии для "Дождя" Прилепин добавил, что подразделение находится на линии соприкосновения с украинскими военными в Донбассе. Отвечая на вопрос, участвовал ли он в боях, писатель отметил, что "политрук – это не воспитатель в детском саду", и будучи "замкомбата", он не может не принимать участия в боевых действиях. В публикации "Комсомольской правды" утверждается, что в "ДНР" ему присвоено "звание" майора.

С начала вооруженного конфликта на востоке Украины Захар Прилепин активно поддерживал пророссийских сепаратистов. В частности, он занимался доставкой так называемой гуманитарной помощи в "ДНР". С 2015 года он является советником главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко и опубликовал о нем книгу.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль "констатирует" тот факт, что гражданин России Прилепин находится в Донбассе, но "не комментирует" его.

В 1990-х годах Прилепин служил в ОМОНе, принимал участие в операциях в Чечне и Дагестане. Принимал активное участие в деятельности незарегистрированной партии "Другая Россия" во главе с Эдуардом Лимоновым. Является лауреатом ряда литературных премий.